У «Дії» спростили реєстрацію ТОВ — Finance.ua
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У «Дії» спростили реєстрацію ТОВ

Особисті фінанси
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У «Дії» спростили реєстрацію ТОВ
У «Дії» спростили реєстрацію ТОВ
У процес реєстрації ТОВ на порталі «Дія» додали нові функції, завдяки яким вся процедура триває 5 хвилин заміть 20.
Про це повідомляють у пресслужбі «Дії».
«Потурбувались, щоб реєстрація ТОВ на порталі була непомітною, й додали нові фішки. Відтепер уся процедура триває 5 хвилин замість 20», — повідомили в «Дії».
Серед оновлень:
  • автоматичне визначення кінцевого бенефіціарного власника — якщо частка засновника в статутному капіталі становить 25% і більше та він має біометричний документ;
  • усі наявні дані з реєстрів підтягнуться автоматично, тож користувачу залишиться додати лише те, що відсутнє;
  • зручний інтерфейс: адаптовані підказки та оптимізовані етапи реєстрації полегшують процес і знижують ризик помилок.
Як скористатись сервісом:
  • авторизуйтеся на порталі Дія;
  • заповніть заяву на реєстрацію ТОВ;
  • підпишіть її електронним підписом;
  • після цього, якщо заявник відповідає всім умовам, реєстрація ТОВ автоматично відбудеться всього за кілька секунд.
Нагадаємо, раніше у НКЦПФР повідомляли, що товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю та їх учасники можуть перевести облік часток з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців і громадських формувань до облікової системи часток Національного депозитарію України.
За даними Опендатабот, за 8 місяців 2024 року закрилося трохи більше 120 тисяч ФОПів. Більш ніж третина нових справ закриваються у перший рік роботи. Найбільше ФОПів закрилось у Києві — 13% (15 770), Харківській — 8% (10 097) та Дніпропетровській — 8% (9 931) областях.
Як пояснював голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, закриття бізнесу — це об’єктивний процес, обумовлений насамперед триваючою 2,5 років війною, а також поширенням практик використання ФОП/компаній для цілей податкової оптимізації.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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