В Україні запрацювала облікова система часток ТОВ та ТДВ — НКЦПФР Сьогодні 09:30

В Україні запрацювала облікова система часток ТОВ та ТДВ — НКЦПФР

Відтепер товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю та їх учасники можуть перевести облік часток з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців і громадських формувань до облікової системи часток Національного депозитарію України.

Про це повідомляє пресслужба комісії.

Зазначається, що система запрацювала з березня 2024 року, новою послугою вже встигло скористатися ТОВ «Шпола-Агро Індустрі».

«Запровадження механізму обліку часток ТОВ та ТДВ через облікову систему часток Центрального депозитарію є революційним нововведенням. Одна особа зможе об'єднати свої права власності на цінні папери й частку в товаристві в одній депозитарній установі та скористатися додатковими сервісами, які пропонує Центральний депозитарій. Наприклад, електронні збори учасників, що є актуальним у сучасних умовах», — наголосила член правління ПАТ «НДУ» Марина Адамовська.

За даними регулятора, облік в системі НДУ це:

додатковий механізм захисту права власності на частки товариства;

гарантування дотримання режиму обмежень на частки товариств (зокрема, при заставі);

дієвий механізм гарантування виконання зобов’язань за правочинами щодо часток товариства (рахунок умовного зберігання (ескроу);

технологічний спосіб проведення електронних зборів учасників товариства;

нові можливості при проведенні корпоративних подій (виплата дивідендів і направлення повідомлень через облікову систему);

консолідація учасником свого інвестиційного портфеля в одній депозитарній установі.

Нагадаємо, раніше Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку оновила список ненадійних інвестиційних проєктів. Цього разу комісія виявила ще 12 кейсів.

Президент Володимир Зеленський підписав ухвалений закон № 5865 щодо регулювання та нагляду на ринках капіталу та організованих товарних ринках.

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