В Україні запрацювала облікова система часток ТОВ та ТДВ — НКЦПФР
Відтепер товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю та їх учасники можуть перевести облік часток з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців і громадських формувань до облікової системи часток Національного депозитарію України.
Про це повідомляє пресслужба комісії.
Зазначається, що система запрацювала з березня 2024 року, новою послугою вже встигло скористатися ТОВ «Шпола-Агро Індустрі».
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«Запровадження механізму обліку часток ТОВ та ТДВ через облікову систему часток Центрального депозитарію є революційним нововведенням. Одна особа зможе об'єднати свої права власності на цінні папери й частку в товаристві в одній депозитарній установі та скористатися додатковими сервісами, які пропонує Центральний депозитарій. Наприклад, електронні збори учасників, що є актуальним у сучасних умовах», — наголосила член правління ПАТ «НДУ» Марина Адамовська.
За даними регулятора, облік в системі НДУ це:
- додатковий механізм захисту права власності на частки товариства;
- гарантування дотримання режиму обмежень на частки товариств (зокрема, при заставі);
- дієвий механізм гарантування виконання зобов’язань за правочинами щодо часток товариства (рахунок умовного зберігання (ескроу);
- технологічний спосіб проведення електронних зборів учасників товариства;
- нові можливості при проведенні корпоративних подій (виплата дивідендів і направлення повідомлень через облікову систему);
- консолідація учасником свого інвестиційного портфеля в одній депозитарній установі.
Нагадаємо, раніше Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку оновила список ненадійних інвестиційних проєктів. Цього разу комісія виявила ще 12 кейсів.
Президент Володимир Зеленський підписав ухвалений закон № 5865 щодо регулювання та нагляду на ринках капіталу та організованих товарних ринках.
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