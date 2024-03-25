Зеленський підписав закон про збільшення повноважень НКЦПФР — Finance.ua
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Зеленський підписав закон про збільшення повноважень НКЦПФР

Казна та Політика
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Зеленський підписав закон про збільшення повноважень НКЦПФР
Зеленський підписав закон про збільшення повноважень НКЦПФР
Президент Володимир Зеленський підписав ухвалений закон № 5865 щодо регулювання та нагляду на ринках капіталу та організованих товарних ринках.
Про це йдеться на сайті парламенту.
«НКЦПФР і Офіс Президента рік блокувала прийняття закону, але він став вимогою DPL, і магія — все сталося. Ще раз доказ як працює формула „гроші в обмін на реформи“. Вже 26 березня відбувається засідання Світового банку, і там мають схвалити виділення $1,5 млрд для України», — заявив перший заступний голови комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Верховної Ради Ярослав Железняк.
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Цей закон передбачає розширення повноважень Національної комісії з цінних паперів та фондових ринків (НКЦПФР).

Для цього внесені зміни щодо:

  • підвищення інституційної спроможності та розширення повноважень Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) як національного регулятора ринків капіталу та організованих товарних ринків, закріплення у законодавстві гарантій незалежності НКЦПФР, у тому числі фінансової;
  • вдосконалення законодавчих норм щодо міжнародного співробітництва НКЦПФР;
  • побудова ефективної системи нагляду на ринках капіталу та організованих товарних ринків у відповідності з Принципам IOSCO з метою забезпечення функціонування ефективної системи запобігання зловживанням на зазначених ринках;
  • впровадження механізмів запобігання маніпулюванням, інсайдерській торгівлі, незаконному використанню інсайдерської інформації та іншим зловживанням на ринках капіталу та організованих товарних ринках, зокрема, заборони фінансових пірамід та боротьби із спробами їх організації.
Зокрема, у цій частині законопроєктом пропонується визначити відповідальність за порушення законодавства на ринках капіталу.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Фінансовий клуб
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