НКЦПФР додала до списку ненадійних інвестиційних проєктів ще 12 кейсів — Finance.ua

НКЦПФР додала до списку ненадійних інвестиційних проєктів ще 12 кейсів Сьогодні 10:13 — Фондовий ринок

НКЦПФР додала до списку ненадійних інвестиційних проєктів ще 12 кейсів

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку оновила список ненадійних інвестиційних проєктів. Цього разу комісія виявила ще 12 кейсів.

Про це повідомляється на сайті НКЦПФР.

До списку потрапили:

НКЦПФР нагадала потенційним інвесторам про значні ризики пов’язані з інвестування:

через осіб, діяльність яких на території України жодним чином не регулюється,

осіб, що вказують недостовірну інформацію про ліцензовану та нібито офіційну діяльність в країнах з розвиненими фінансовими ринками.

Повний список проєктів наведений на офіційній вебсторінці Комісії в розділі « Захист прав інвесторів ».

Нагадаємо, 2023 рік став викликом для глобального ринку фінтеху: як загальний обсяг фінтех-інвестицій (113,7 млрд доларів США), так і кількість фінтех-угод (4 547) продемонстрували найнижчі результати з 2017 року.

Інвестиції в українські компанії, які використовують ШІ, значно зросли за останні 10 років.

Довідка Finance.ua:

скам-проєкт — це шахрайський інвестиційний проєкт. Він може бути фальшивим від початку або стати таким у процесі;

проєкт можна назвати звичайною фінансовою пірамідою, так як він існує завдяки коштам інвесторів. Якщо таких немає, то проєкт закривається, тобто перетворюється в скам;

вкладникам наполегливо рекомендують бути гранично уважними при виборі проєкту для інвестування.

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