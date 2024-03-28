НКЦПФР додала до списку ненадійних інвестиційних проєктів ще 12 кейсів — Finance.ua

НКЦПФР додала до списку ненадійних інвестиційних проєктів ще 12 кейсів
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку оновила список ненадійних інвестиційних проєктів. Цього разу комісія виявила ще 12 кейсів.
Про це повідомляється на сайті НКЦПФР.
До списку потрапили:
- CapitalProf
- Crypto Lloyds / Crypto Lloyds LTD
- ABNBITFX
- Advanced Mining
- DotBig
- IncCrypto
- xChief Ltd.
- ParadTrade
- RWB Group
- Avalon Technologies
- RoboForex
- Fondexx
НКЦПФР нагадала потенційним інвесторам про значні ризики пов’язані з інвестування:
- через осіб, діяльність яких на території України жодним чином не регулюється,
- осіб, що вказують недостовірну інформацію про ліцензовану та нібито офіційну діяльність в країнах з розвиненими фінансовими ринками.
Повний список проєктів наведений на офіційній вебсторінці Комісії в розділі «Захист прав інвесторів».
Нагадаємо, 2023 рік став викликом для глобального ринку фінтеху: як загальний обсяг фінтех-інвестицій (113,7 млрд доларів США), так і кількість фінтех-угод (4 547) продемонстрували найнижчі результати з 2017 року.
Інвестиції в українські компанії, які використовують ШІ, значно зросли за останні 10 років.
Довідка Finance.ua:
- скам-проєкт — це шахрайський інвестиційний проєкт. Він може бути фальшивим від початку або стати таким у процесі;
- проєкт можна назвати звичайною фінансовою пірамідою, так як він існує завдяки коштам інвесторів. Якщо таких немає, то проєкт закривається, тобто перетворюється в скам;
- вкладникам наполегливо рекомендують бути гранично уважними при виборі проєкту для інвестування.
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