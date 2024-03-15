Інвестиції в українські компанії, які використовують ШІ, значно зросли — Finance.ua

Інвестиції в українські компанії, які використовують ШІ, значно зросли Сьогодні 11:14 — Фондовий ринок

Інвестиції в українські компанії, які використовують ШІ, значно зросли

Інвестиції в українські компанії, які використовують ШІ, значно зросли за останні 10 років.

Про це заявила міністерка економіки України Юлія Свириденко, передає пресслужба міністерства.

«Інвестиції в українські компанії, які використовують штучний інтелект, значно зросли за останні 10 років: з $42,4 млн у 2014 році до $440,9 млн у 2021 році. І ця тенденція зберігається, попри війну», — сказала Свириденко.

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За її словами, значна частина роботи уряду — це впровадження штучного інтелекту, зокрема у розмінуванні, адже ресурси країни обмежені. Станом на середину березня, Україна має 77 машин для розмінування, 32 оператори протимінної діяльності та понад 3 500 саперів.

«Але цього недостатньо, тому спільно із компанією Palantir Technologies Україна впроваджує інноваційні підходи до ухвалення рішень на основі big-data аналітики завдяки консолідації інформації із понад 100 джерел інформації. Ми створюємо платформу для збору даних та поглибленого аналізу за допомогою ШІ, щоб ефективно розставляти пріоритети, розподіляти ресурси та аби партнери, які підтримують Україну, могли чітко бачити, як розподіляються їхні кошти», — додала вона.

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ШІ допоможе зрозуміти, які зусилля з розмінування конкретної ділянки матимуть найбільш позитивний вплив на економіку, які території будуть найдорожчими для розмінування.

«Згодом цей досвід може стати корисним і для інших країн світу, які теж стикнулися із проблемою замінованості», — зазначила Свириденко.

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