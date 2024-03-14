44% компаній готові інвестувати у власний розвиток у 2024 — Finance.ua

44% компаній готові інвестувати у власний розвиток у 2024 Сьогодні 15:02

44% компаній готові інвестувати у власний розвиток у 2024

Попри проблеми з пошуком працівників, здорожчання сировини та фізичну загрозу, український бізнес з оптимізмом дивиться у майбутнє та інвестує у свій розвиток або відновлення.

Такі висновки можна зробити з щомісячного опитування підприємств New Monthly Enterprises Survey, яке Інститут економічних досліджень та політичних консультацій провів у лютому 2024-го.

Плани на майбутнє

Український бізнес поступово виходить зі стану повної невизначеності та починає будувати плани на майбутнє. У лютому 2024-го лише близько 15% власників та керівників підприємств не змогли надати відповідь щодо планів свого бізнесу на наступні півроку. Для порівняння: рік тому, у лютому 2023-го таких було близько 40%.

Відсоток респондентів, які не можуть визначитися з планами на наступні 6 місяців.

«Суттєве зменшення кількості тих, кому складно будувати плани на наступні півроку, говорить про те, оптимізм повертається до українського бізнесу. Ба більше, що частка підприємств, що працюють на 100% потужності, поступово збільшується: в лютому 2023-го таких було 6%, тепер вже 15%. Але, звичайно, будувати плани на довгостроковий термін (2 роки) бізнесменам складно в умовах війни. І не лише їм», — зазначила Оксана Кузяків, виконавча директорка ІЕД.

Інвестиції

Незважаючи на всі проблеми, пов’язані з війною, вагома частина українського бізнесу вважає нинішній час можливим для інвестицій.

Так, в 2023 році 45% опитаних компаній інвестували у власний розвиток або відновлення.

Ба більше, 44% опитаних підприємств готові інвестувати і в 2024-му. Це одні з найкращих показників з 2011 року: більше планів на інвестиції у бізнесу було лише у 2018−2020 рр.



У чому бізнес вбачає проблеми для розвитку

Втім, останніми місяцями проблеми пошуку робочої сили досягли максимуму за всю історію спостережень. Так, у лютому 2024-го про проблеми з пошуком кваліфікованих працівників повідомляли 31% опитаних підприємців, а про проблеми з некваліфікованими працівниками — 27% опитаних.

Основні перешкоди для ведення бізнесу у воєнний час:

Проблема з пошуком робочої сили посіли друге місце серед занепокоєнь підприємців (46% опитаних).

Більше за нестачу працівників бізнес хвилює хіба що зростання цін на сировину та матеріали (49% опитаних). Небезпека для роботи посіла третє місце (45%).

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