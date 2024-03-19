Інвестиції у фінтех показали найнижчі результати з 2017 року — Finance.ua

Інвестиції у фінтех показали найнижчі результати з 2017 року Сьогодні 08:35 — Фінтех і Картки

Інвестиції у фінтех показали найнижчі результати з 2017 року

2023 рік став викликом для глобального ринку фінтеху: як загальний обсяг фінтех-інвестицій (113,7 млрд доларів США), так і кількість фінтех-угод (4 547) продемонстрували найнижчі результати з 2017 року.

Про це свідчить аналіз інвестицій на ринку fintech — друге півріччя 2023 року від KPMG

«Шквал глобальних викликів, зокрема високі відсоткові ставки, тривала інфляція, війна в Україні та конфлікти на Близькому Сході, а також занепокоєння щодо падіння вартості активів та відсутності можливостей для виходу з інвестицій, призвів до того, що фінтех-інвестори стали дедалі обережнішими з інвестиціями», — зазначають аналітики.

Що відбувається у світі фінтеху

Порівняно з минулим роком зменшення обсягу інвестицій у фінтех відбулося в усіх ключових регіонах, причому в Азійсько-Тихоокеанському регіоні (ASPAC) спостерігалося найбільше падіння — з 51,3 млрд доларів США у 2022 році до лише 10,8 млрд доларів США у 2023 році. У регіоні Європи, Близького Сходу та Азії (EMEA) обсяг інвестицій зменшився з 49,6 млрд доларів США до 24,5 млрд доларів США за той самий період. Країни Америки продемонстрували найбільшу стійкість: інвестиції у фінтех скоротилися з 95,4 млрд доларів США у 2022 році до 78,3 млрд доларів США у 2023 році. На юрисдикційному рівні США залучили дві третини всього фінтех-фінансування протягом 2023 року (73,5 млрд доларів США).

На сферу здійснення платежів, як і раніше, припадає найбільша частка фінансування серед підгалузей фінтеху, незважаючи на зниження обсягів з 57,9 млрд доларів США до 20,7 млрд доларів США у період з 2022 по 2023 рік. З основних підгалузей фінтеху загальний обсяг інвестицій збільшився порівняно з попереднім роком лише в proptech (технології у сфері нерухомості) та insurtech (технології страхування): інвестиції в proptech зросли з 4,1 млрд доларів США до 13,4 млрд доларів США, а в insurtech — з 5,9 млрд доларів США до 8,1 млрд доларів США. З точки зору технологій, незважаючи на зниження фінансування у 2023 році, штучний інтелект залишився беззаперечним лідером, залучивши понад 12,1 млрд доларів США інвестицій у фінтех.

Дивлячись на 2023 рік в цілому та на друге півріччя 2023 року зокрема, настрої фінтех-інвесторів можна охарактеризувати як стримані. Ось кілька ключових тенденцій, які ми спостерігали у фінтех-секторі за останні шість місяців:

посилення контролю за потенційними фінтех-угодами, зокрема підвищення уваги до прибутковості та уникнення даун-раундів;

посилення інтересу до фінтех-рішень В2 В, спрямованих на реалізацію можливостей, а не на бізнес-моделі, орієнтовані на В2С;

посилена увага до партнерств та альянсів;

зростання інтересу до застосування ШІ та генеративного ШІ у фінтех-секторі;

постійна увага до вбудованих фінансових продуктів, зокрема платежів та кредитування, в рамках переходу до відкритого банкінгу.

«Очікується, що у першій половині 2024 року рівень інвестицій у фінтех-сектор у всьому світі залишатиметься відносно низьким, хоча, ймовірно, почне зростати в міру зниження відсоткових ставок, і, на загальну думку, це відбудеться у третьому і четвертому кварталах. ШІ, ймовірно, і надалі залишатиметься в центрі уваги, як і B2B рішення. Активність у сфері злиттів та поглинань (M&A) також зросте, оскільки інвестори шукатимуть можливості для купівлі проблемних активів», — йдетьтся в аналізі.

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Однією зі галузей, яка пішла всупереч загальній тенденції очікуваного розвитку в фінтех, є сфера стартапів та фінансування на початковому/передстартовому етапі (seed/pre-seed). Хоча розміри угод невеликі, оскільки інвестори розподіляють свої ризики, кількість завершених угод досягла рекордного рівня. Очевидно, що інвестори тестують і вивчають, яка наступна хвиля бізнесової моделі фінтех буде комерційно привабливою.

Незалежно від того, чи ви є засновником фінтех-стартапу, чи генеральним директором великої фінансової установи, важливо обміркувати, як ваша компанія може максимально ефективно використовувати свою операційну діяльність для забезпечення довготривалого сталого розвитку. Читаючи свіжий випуск KPMG Pulse of Fintech, знайдіть ідеї та стратегії, які допоможуть вашій компанії просуватися вперед, розкриваючи нові можливості для росту та інновацій.

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