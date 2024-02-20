Маркетингові бенчмарки для фінтеху: огляд тенденцій на 2024 рік — Finance.ua

Маркетингові бенчмарки для фінтеху: огляд тенденцій на 2024 рік
Щорічно кількість органічних відвідувань фінтех-сайтів зростає на 35%. Це пов’язано з диджиталізацією індустрії й тим що все більше людей шукають фінансової допомоги в онлайні.
Про це розповів Team Lead відділу Mobile Promodo Дмитро Крючков під час конференції FinYear, що відбулася 16 лютого у Києві.
«Тому фінтех компаніям варто переконатися, що їхнім сайти те мобільні застосунки легко знайти та зручно використовувати», — наголошує експерт.
Джерела трафіку у фінансових сферах:
- прямий трафік — 42,2%;
- органічний пошук — 19,3%;
- реферальний пошук — 11,6%;
- e-mail — 2,9%;
- соцмережі - 2,1%;
- платний пошук — 0,8%;
- медійна реклама — 0,4%.
При цьому, якщо поглянути на розподіл трафіку фінтех сайтів за пристроєм, то з’ясується, що десктопними версіями користуються 54,7%, а мобільними — 45,3%.
«З цих показників бачимо, що важливо розвивати Не тільки десктопні продукти, а й приділяти увагу мобільним версіям, адже частка мобільного трафіку фінтеху складає 45%. Тобто треба створювати позитивний досвід взаємодії, зручний інтерфейс, направляти ресурси для просування мобільних застосунків», — каже Крючков.
Бенчмарки мобільних застосунків для фінтеху
Експерт поділився показниками, що допоможуть зрозуміти, що найкраще працює для охоплення та утримання клієнтів, а також оцінити успіхи компанії порівняно з іншими.
- Середня кількість завантажень щомісяця досягала сім 7,8 млн, що свідчить про популярність застосунків та зацікавленість користувачів.
- Щомісяця застосунки мали 12,8 млн активних користувачів, що відображало сильну та зацікавлену базу користувачів.
- Середній показник кількості користувачів застосунків склав 15,2% - це демонструє частку цільового ринку, яка встановила застосунки на своїх девайсах.
«Цікаво, що 95% нових користувачів здійснюють принаймні одну фінансову операцію протягом першого місяця після встановлення застосунку. Для нових користувачів середній коефіцієнт конверсії становить 76% протягом першого тижня. Зазвичай на отримання конверсії від нових користувачів йде до 7 днів», — ділиться експерт.
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