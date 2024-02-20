Маркетингові бенчмарки для фінтеху: огляд тенденцій на 2024 рік — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Маркетингові бенчмарки для фінтеху: огляд тенденцій на 2024 рік

Фінтех і Картки
17
Маркетингові бенчмарки для фінтеху: огляд тенденцій на 2024 рік
Маркетингові бенчмарки для фінтеху: огляд тенденцій на 2024 рік
Щорічно кількість органічних відвідувань фінтех-сайтів зростає на 35%. Це пов’язано з диджиталізацією індустрії й тим що все більше людей шукають фінансової допомоги в онлайні.
Про це розповів Team Lead відділу Mobile Promodo Дмитро Крючков під час конференції FinYear, що відбулася 16 лютого у Києві.
«Тому фінтех компаніям варто переконатися, що їхнім сайти те мобільні застосунки легко знайти та зручно використовувати», — наголошує експерт.
Джерела трафіку у фінансових сферах:
  • прямий трафік — 42,2%;
  • органічний пошук — 19,3%;
  • реферальний пошук — 11,6%;
  • e-mail — 2,9%;
  • соцмережі - 2,1%;
  • платний пошук — 0,8%;
  • медійна реклама — 0,4%.
При цьому, якщо поглянути на розподіл трафіку фінтех сайтів за пристроєм, то з’ясується, що десктопними версіями користуються 54,7%, а мобільними — 45,3%.
«З цих показників бачимо, що важливо розвивати Не тільки десктопні продукти, а й приділяти увагу мобільним версіям, адже частка мобільного трафіку фінтеху складає 45%. Тобто треба створювати позитивний досвід взаємодії, зручний інтерфейс, направляти ресурси для просування мобільних застосунків», — каже Крючков.

Бенчмарки мобільних застосунків для фінтеху

Експерт поділився показниками, що допоможуть зрозуміти, що найкраще працює для охоплення та утримання клієнтів, а також оцінити успіхи компанії порівняно з іншими.
  • Середня кількість завантажень щомісяця досягала сім 7,8 млн, що свідчить про популярність застосунків та зацікавленість користувачів.
  • Щомісяця застосунки мали 12,8 млн активних користувачів, що відображало сильну та зацікавлену базу користувачів.
  • Середній показник кількості користувачів застосунків склав 15,2% - це демонструє частку цільового ринку, яка встановила застосунки на своїх девайсах.
«Цікаво, що 95% нових користувачів здійснюють принаймні одну фінансову операцію протягом першого місяця після встановлення застосунку. Для нових користувачів середній коефіцієнт конверсії становить 76% протягом першого тижня. Зазвичай на отримання конверсії від нових користувачів йде до 7 днів», — ділиться експерт.
Маркетингові бенчмарки для фінтеху: огляд тенденцій на 2024 рік
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.