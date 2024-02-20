Маркетингові бенчмарки для фінтеху: огляд тенденцій на 2024 рік — Finance.ua

Маркетингові бенчмарки для фінтеху: огляд тенденцій на 2024 рік Сьогодні 22:04 — Фінтех і Картки

Маркетингові бенчмарки для фінтеху: огляд тенденцій на 2024 рік

Щорічно кількість органічних відвідувань фінтех-сайтів зростає на 35%. Це пов’язано з диджиталізацією індустрії й тим що все більше людей шукають фінансової допомоги в онлайні.

Про це розповів Team Lead відділу Mobile Promodo Дмитро Крючков під час конференції FinYear , що відбулася 16 лютого у Києві.

«Тому фінтех компаніям варто переконатися, що їхнім сайти те мобільні застосунки легко знайти та зручно використовувати», — наголошує експерт.

Джерела трафіку у фінансових сферах:

прямий трафік — 42,2%;

органічний пошук — 19,3%;

реферальний пошук — 11,6%;

e-mail — 2,9%;

соцмережі - 2,1%;

платний пошук — 0,8%;

медійна реклама — 0,4%.

При цьому, якщо поглянути на розподіл трафіку фінтех сайтів за пристроєм, то з’ясується, що десктопними версіями користуються 54,7%, а мобільними — 45,3%.

«З цих показників бачимо, що важливо розвивати Не тільки десктопні продукти, а й приділяти увагу мобільним версіям, адже частка мобільного трафіку фінтеху складає 45%. Тобто треба створювати позитивний досвід взаємодії, зручний інтерфейс, направляти ресурси для просування мобільних застосунків», — каже Крючков.

Бенчмарки мобільних застосунків для фінтеху

Експерт поділився показниками, що допоможуть зрозуміти, що найкраще працює для охоплення та утримання клієнтів, а також оцінити успіхи компанії порівняно з іншими.

Середня кількість завантажень щомісяця досягала сім 7,8 млн, що свідчить про популярність застосунків та зацікавленість користувачів.

Щомісяця застосунки мали 12,8 млн активних користувачів, що відображало сильну та зацікавлену базу користувачів.

Середній показник кількості користувачів застосунків склав 15,2% - це демонструє частку цільового ринку, яка встановила застосунки на своїх девайсах.

«Цікаво, що 95% нових користувачів здійснюють принаймні одну фінансову операцію протягом першого місяця після встановлення застосунку. Для нових користувачів середній коефіцієнт конверсії становить 76% протягом першого тижня. Зазвичай на отримання конверсії від нових користувачів йде до 7 днів», — ділиться експерт.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.