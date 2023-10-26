Чек-лист від експерта для успішного просування фінтех-застосунку — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Чек-лист від експерта для успішного просування фінтех-застосунку

Фінтех і Картки
97
Чек-лист від експерта для успішного просування фінтех-застосунку
Чек-лист від експерта для успішного просування фінтех-застосунку
Українці вже звикли мати все необхідне під рукою у своїх смартфонах: магазини, аптеки чи навіть банки. Так, ринок фінтеху в Україні невпинно розвивається і сьогодні можна відкрити депозит чи обміняти валюту за допомогою своїх гаджетів.
Проте розгляньмо це безпосередньо з боку фінтех-компаній. Про проблеми, що виникають, а також, як розв’язувати такі проблеми — про все це розповів ведучий фахівець з просування мобільних застосунків у Promodo Дмитро Крючков під час найбільшої онлайн-конференції про digital, trafic, affiliate — ROMI, що відбулася 25 жовтня.

Ключові задачі у просуванні мобільних застосунків банків:

  1. Підвищити рівень впізнаваності банку.
  2. Мотивувати користувача завантажити застосунок.
  3. Перетворити відвідувача на клієнта банку.
  4. Відстежувати шлях користувача від завантаження застосунку до отримання картки та покращення маркетингової воронки.
  5. Робота з продуктами банку: кредити, депозити, страхування тощо.

З якими складнощами на шляху найчастіше стикаються бренди

  • Недовіра клієнта через низький рівень знання бренду (або з інших причин).
  • Функціонал програми, а також складність у використанні (у більшості випадків через велику кількість функцій та складність usability).
  • Технічні складнощі у роботі застосунку банку через велику кількість користувачів.
  • Нерозуміння ключових показників ефективності (вартість залучення користувача, конвертації в клієнта тощо).

Які рішення є для мобільного застосунку:

Етап 0: Медійна кампанія, що охоплює соціальні мережі, digital-канали, зовнішню рекламу опціонально: з метою привернути увагу та сформувати інтерес до продукту.
Етап 1: Ітерації А5О-оптимізації: опрацювання метаданих та візуальних елементів сторінок. Це допоможе отримувати невелику, але стабільну кількість органічного трафіку з перспективою зростання в майбутньому, а також підвищить відсоток встановлень після відвідування сторінок.
Етап 2: Після досягнення стабільного «приливу» користувачів переходимо до роботи з якістю трафіку. | переоптимізовуємо частину кампаній на цільову дію — активація картки у додатку. Проєкт починає отримувати не лише встановлення, а й більшу кількість нових активних користувачів.
На даному етапі необхідно стежити за ключовими якісними показниками: зростання СR% зі встановлення в активацію, СРА тощо.
Оцінюємо просування продуктових рішень у додатку + реактивація користувачів.
На цьому етапі використовуються кампанії Re-Engagment, які орієнтовані на специфічні сегменти аудиторії: «Встановили програму, але не зареєструвались», «Зареєструвались, але не активували карту».

Чек-лист для успішного просування програми

  1. Максимально протестований продукт із мінімальною кількістю збоїв та проблем зміна концептів.
  2. Постійна робота з АррLe Store / Google Рlау Маrket: тестування та доопрацювання текстової та візуальної частини опису застосунку. Відкриття нових мов та локалей (країн).
  3. Налаштування аналітики — як внутрішньої, так і зовнішньої (особливо для запуску рекламних кампаній).
  4. Робота з основними платними каналами залучення нових користувачів: Google Ads, Meta Ads, Apple Search Ads, TikTok.
  5. Постійне тестування рекламних креативів, зміна концептів.
  6. Аналіз результатів раз на один-два тижні.
  7. Бути готовим до змін у ключових показниках: ціні, установки, реєстрації, отримання картки, рівня конверсії.
  8. Оцінка рентабельності рекламних витрат.
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.