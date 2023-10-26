Чек-лист від експерта для успішного просування фінтех-застосунку — Finance.ua

Чек-лист від експерта для успішного просування фінтех-застосунку Вчора 13:35 — Фінтех і Картки

Чек-лист від експерта для успішного просування фінтех-застосунку

Українці вже звикли мати все необхідне під рукою у своїх смартфонах: магазини, аптеки чи навіть банки. Так, ринок фінтеху в Україні невпинно розвивається і сьогодні можна відкрити депозит чи обміняти валюту за допомогою своїх гаджетів.

Проте розгляньмо це безпосередньо з боку фінтех-компаній. Про проблеми, що виникають, а також, як розв’язувати такі проблеми — про все це розповів ведучий фахівець з просування мобільних застосунків у Promodo Дмитро Крючков під час найбільшої онлайн-конференції про digital, trafic, affiliate — ROMI , що відбулася 25 жовтня.

Ключові задачі у просуванні мобільних застосунків банків:

Підвищити рівень впізнаваності банку. Мотивувати користувача завантажити застосунок. Перетворити відвідувача на клієнта банку. Відстежувати шлях користувача від завантаження застосунку до отримання картки та покращення маркетингової воронки. Робота з продуктами банку: кредити, депозити, страхування тощо.

З якими складнощами на шляху найчастіше стикаються бренди

Недовіра клієнта через низький рівень знання бренду (або з інших причин).

Функціонал програми, а також складність у використанні (у більшості випадків через велику кількість функцій та складність usability).

Технічні складнощі у роботі застосунку банку через велику кількість користувачів.

Нерозуміння ключових показників ефективності (вартість залучення користувача, конвертації в клієнта тощо).

Які рішення є для мобільного застосунку:

Етап 0: Медійна кампанія, що охоплює соціальні мережі, digital-канали, зовнішню рекламу опціонально: з метою привернути увагу та сформувати інтерес до продукту.

Етап 1: Ітерації А5О-оптимізації: опрацювання метаданих та візуальних елементів сторінок. Це допоможе отримувати невелику, але стабільну кількість органічного трафіку з перспективою зростання в майбутньому, а також підвищить відсоток встановлень після відвідування сторінок.

Етап 2: Після досягнення стабільного «приливу» користувачів переходимо до роботи з якістю трафіку. | переоптимізовуємо частину кампаній на цільову дію — активація картки у додатку. Проєкт починає отримувати не лише встановлення, а й більшу кількість нових активних користувачів.

На даному етапі необхідно стежити за ключовими якісними показниками: зростання СR% зі встановлення в активацію, СРА тощо.

Оцінюємо просування продуктових рішень у додатку + реактивація користувачів.

На цьому етапі використовуються кампанії Re-Engagment, які орієнтовані на специфічні сегменти аудиторії: «Встановили програму, але не зареєструвались», «Зареєструвались, але не активували карту».

Чек-лист для успішного просування програми

Максимально протестований продукт із мінімальною кількістю збоїв та проблем зміна концептів. Постійна робота з АррLe Store / Google Рlау Маrket: тестування та доопрацювання текстової та візуальної частини опису застосунку. Відкриття нових мов та локалей (країн). Налаштування аналітики — як внутрішньої, так і зовнішньої (особливо для запуску рекламних кампаній). Робота з основними платними каналами залучення нових користувачів: Google Ads, Meta Ads, Apple Search Ads, TikTok. Постійне тестування рекламних креативів, зміна концептів. Аналіз результатів раз на один-два тижні. Бути готовим до змін у ключових показниках: ціні, установки, реєстрації, отримання картки, рівня конверсії. Оцінка рентабельності рекламних витрат.

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