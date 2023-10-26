Чек-лист від експерта для успішного просування фінтех-застосунку — Finance.ua

Чек-лист від експерта для успішного просування фінтех-застосунку
Українці вже звикли мати все необхідне під рукою у своїх смартфонах: магазини, аптеки чи навіть банки. Так, ринок фінтеху в Україні невпинно розвивається і сьогодні можна відкрити депозит чи обміняти валюту за допомогою своїх гаджетів.
Проте розгляньмо це безпосередньо з боку фінтех-компаній. Про проблеми, що виникають, а також, як розв’язувати такі проблеми — про все це розповів ведучий фахівець з просування мобільних застосунків у Promodo Дмитро Крючков під час найбільшої онлайн-конференції про digital, trafic, affiliate — ROMI, що відбулася 25 жовтня.
Ключові задачі у просуванні мобільних застосунків банків:
- Підвищити рівень впізнаваності банку.
- Мотивувати користувача завантажити застосунок.
- Перетворити відвідувача на клієнта банку.
- Відстежувати шлях користувача від завантаження застосунку до отримання картки та покращення маркетингової воронки.
- Робота з продуктами банку: кредити, депозити, страхування тощо.
З якими складнощами на шляху найчастіше стикаються бренди
- Недовіра клієнта через низький рівень знання бренду (або з інших причин).
- Функціонал програми, а також складність у використанні (у більшості випадків через велику кількість функцій та складність usability).
- Технічні складнощі у роботі застосунку банку через велику кількість користувачів.
- Нерозуміння ключових показників ефективності (вартість залучення користувача, конвертації в клієнта тощо).
Які рішення є для мобільного застосунку:
Етап 0: Медійна кампанія, що охоплює соціальні мережі, digital-канали, зовнішню рекламу опціонально: з метою привернути увагу та сформувати інтерес до продукту.
Етап 1: Ітерації А5О-оптимізації: опрацювання метаданих та візуальних елементів сторінок. Це допоможе отримувати невелику, але стабільну кількість органічного трафіку з перспективою зростання в майбутньому, а також підвищить відсоток встановлень після відвідування сторінок.
Етап 2: Після досягнення стабільного «приливу» користувачів переходимо до роботи з якістю трафіку. | переоптимізовуємо частину кампаній на цільову дію — активація картки у додатку. Проєкт починає отримувати не лише встановлення, а й більшу кількість нових активних користувачів.
На даному етапі необхідно стежити за ключовими якісними показниками: зростання СR% зі встановлення в активацію, СРА тощо.
Оцінюємо просування продуктових рішень у додатку + реактивація користувачів.
На цьому етапі використовуються кампанії Re-Engagment, які орієнтовані на специфічні сегменти аудиторії: «Встановили програму, але не зареєструвались», «Зареєструвались, але не активували карту».
Чек-лист для успішного просування програми
- Максимально протестований продукт із мінімальною кількістю збоїв та проблем зміна концептів.
- Постійна робота з АррLe Store / Google Рlау Маrket: тестування та доопрацювання текстової та візуальної частини опису застосунку. Відкриття нових мов та локалей (країн).
- Налаштування аналітики — як внутрішньої, так і зовнішньої (особливо для запуску рекламних кампаній).
- Робота з основними платними каналами залучення нових користувачів: Google Ads, Meta Ads, Apple Search Ads, TikTok.
- Постійне тестування рекламних креативів, зміна концептів.
- Аналіз результатів раз на один-два тижні.
- Бути готовим до змін у ключових показниках: ціні, установки, реєстрації, отримання картки, рівня конверсії.
- Оцінка рентабельності рекламних витрат.
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