Україна інтегрується в європейський ринок праці: уряд затвердив план — Finance.ua

Україна інтегрується в європейський ринок праці: уряд затвердив план Сьогодні 15:12 — Казна та Політика

Україна інтегрується в європейський ринок праці: уряд затвердив план

Уряд затвердив план заходів щодо приєднання до Європейської мережі служб зайнятості (EURES). Таким чином, Україна розпочинає підготовчий етап до приєднання до європейської структури зайнятості, відповідно до рекомендацій Європейської Комісії.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

«Ухвалений план є важливим кроком до інтеграції в європейський ринок праці та запровадження вільного руху працівників. Підготовчі заходи, передбачені планом, спрямовані на забезпечення підґрунтя для приєднання до EURES», — сказано в повідомленні.

Зокрема, йдеться про вивчення можливостей, пов’язаних із сумісністю українських систем і структур з вимогами EURES, впровадженням регламентів, які дозволять Україні ефективно взаємодіяти з європейськими базами даних про робочу силу.

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«Окрім необхідності забезпечення законодавчої сумісності існуючих українських систем з європейськими стандартами, має бути відповідна технічна сумісність — для ефективного зіставлення вакансій та резюме. Для цього нам потрібно вдосконалити внутрішні інформаційні системи, адаптувати деякі технічні аспекти, що дозволить забезпечити відповідність даних, необхідних для EURES», — пояснила перша віцепремʼєр-міністерка України — міністерка економіки України Юлія Свириденко.

Зазначимо, що на сьогодні EURES підтримує вільне пересування робочої сили в 31 державі Європейського Союзу та Європейського Економічного Простору. Платформа містить понад 4 мільйони вакансій, є досить зручною та ефективною для роботодавців та шукачів роботи у Європі.

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Заступниця Міністра економіки України Тетяна Бережна наголошує, що наразі план заходів значною мірою спрямований на вивчення досвіду країн, які вже пройшли шлях приєднання до EURES, зокрема, Польщі та Хорватії.

«Є низка питань, які потребують ретельного дослідження, аби Україна ефективно доєдналася до мережі EURES. Серед них: відповідність національної класифікації професій міжнародним та європейським нормам та стандартам, роль посередників на ринку праці, охоплення мережею EURES здобувачів освіти та стажистів тощо», — пояснює Тетяна Бережна.

Довідка Finance.ua:

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