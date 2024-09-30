Кріштіану Роналду пропонує роботу у своєму готелі в Мадриді: які вимоги і зарплати — Finance.ua
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Кріштіану Роналду пропонує роботу у своєму готелі в Мадриді: які вимоги і зарплати

Особисті фінанси
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Кріштіану Роналду пропонує роботу у своєму готелі в Мадриді: які вимоги і зарплати
Кріштіану Роналду пропонує роботу у своєму готелі в Мадриді: які вимоги і зарплати, .marca.com
Кріштіану Роналду пропонує роботу у своєму готелі в Мадриді: 50 днів відпустки, постійний контракт і хорошу зарплату.
Про це повідомляє видання Marca.

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Кого шукають

Зазначається, що в мережі з’явилися пропозиції щодо роботи в готелі Pestana CR7, що належить Роналду. Туди потрібні люди на різні посади:
  • домробітниця;
  • супервайзер;
  • швейцар;
  • портьє;
  • молодший офіціант.

Вимоги до кандидатів

Від кандидатів для роботи потрібен високий рівень англійської мови (B2 або C1), а в деяких випадках також потрібна наявність середньої чи вищої професійної освіти.

Які умови та зарплати пропонують

Зарплата на посади керівника становитиме €2300 тис. на місяць. На посаді офіціанта - €1300 тис.
«Наприклад, швейцар матиме зарплату €23 тис. на рік, молодший офіціант з обслуговування сніданків, працюючи лише 20 годин на тиждень, матиме заробіток €13 тис. на рік», — підрахувало видання.
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Майбутнім працівникам пропонується безстроковий контракт, до якого додаються перепустки до ресторану (тобто оплачується харчування), медичне страхування, яке сплатить компанія, пільговий тариф бажаючим зупинитися в одному з готелів мережі, а також знижка 25% у барах та ресторанах.
Щодо відпустки, то у працівників вона становить 30 днів на рік плюс 20 додаткових днів.
Нагадаємо, середня зарплата та загалом фінансова винагорода в Україні суттєво відрізняється від Європи. У таких країнах, як Португалія, Італія, Австрія, Велика Британія, Іспанія та Ісландія, середня зарплата становить від 2 тис. до 3,5 тис. євро на місяць.
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Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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