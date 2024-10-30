Рада прийняла закон про угоди зі слідством: необхідний для реалізації Ukraine Facility — Finance.ua
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Рада прийняла закон про угоди зі слідством: необхідний для реалізації Ukraine Facility

Казна та Політика
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Рада прийняла закон про угоди зі слідством: необхідний для реалізації Ukraine Facility
Рада прийняла закон про угоди зі слідством: необхідний для реалізації Ukraine Facility
Верховна Рада України ухвалила у другому читанні законопроєкт про угоди зі слідством. Це індикатор виконання Плану України з реалізації ініціативи Європейського Союзу Ukraine Facility, націлений на посилення антикорупційної інфраструктури й удосконалення законодавства відповідно до світових стандартів.
Про це повідомила пресслужба Міністерства економіки.
«Парламент проголосував за важливий законопроєкт на виконання індикатору Плану України в межах Ukraine Facility. Він забезпечить вищу ефективність судових рішень у справах про корупцію, зокрема й щодо високопосадовців та покращить динаміку винесення вироків. Це позитивно позначиться на бізнес-середовищі та залученні інвестицій», — зазначив перший заступник міністра економіки України Олексій Соболев.
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Закон щодо вдосконалення угод про визнання винуватості у корупційних кримінальних провадженнях націлений на підвищення ефективності розслідувань та прискорення судового розгляду топ-корупційних справ.
Він вносить зміни до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України, які:
  • удосконалять процедури про угоди зі слідством;
  • скасують строки досудового розслідування від моменту реєстрації кримінального провадження до повідомлення особі про підозру;
  • змінять одноособовий розгляд окремих справ суддею Вищого антикорупційного суду.
За матеріалами:
Finance.ua
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