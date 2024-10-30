Україна виконала вже всі раніше невиконані кроки — звіт Єврокомісії Сьогодні 17:02 — Казна та Політика

Україна виконала вже всі раніше невиконані кроки — звіт Єврокомісії

Оновлений звіт Єврокомісії про розширення засвідчив, що Україна виконала вже всі раніше невиконані кроки, визначені у висновку Європейської комісії від 2022 року.

Про це пише «Радіо Свобода» із посиланням на ще не опублікований документ, підготовлений виконавчим органом Євросоюзу.

У ЄС відзначили зміцнення антикорупційної інституційної бази та нарощування результатів правозастосування у справах про корупцію на високому рівні. Також позитивно відзначені зусилля України щодо прав нацменшин.

Водночас у висновках сказано, що, попри прогрес у фундаментальних реформах, «потрібні подальші зусилля».

«Україні слід продовжувати зосереджуватись на подальшому створенні надійного досвіду правоохоронної діяльності у справах про корупцію на високому рівні… також посилити боротьбу з організованою злочинністю», — йдеться в документі.

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Єврокомісія також рекомендує вдосконалювати реформи в галузі державного управління та децентралізації.

Як зазначається, скринінг українського законодавства на відповідність європейському «просувається гладко». Єврокомісія відзначила ратифікацію Україною Римського статуту й наголошує на необхідності привести у відповідність національне законодавство.

«Якщо Україна виконає всі умови, комісія з нетерпінням чекає на відкриття переговорів щодо кластерів, починаючи з основ, якнайшвидше у 2025 році», — цитує РС документ.

Нагадаємо, ще в листопаді 2023-го президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн зазначила, що Україна виконала 90% реформ, яких від неї очікував ЄС, щоб просунутися на шляху до вступу в Євросоюз.

14 грудня того самого року Європейська рада ухвалила рішення про початок переговорів щодо вступу України та Молдови. Але Україна ще мала виконати чотири додаткові рекомендації, зазначені у Пакеті розширення ЄС від 8 листопада 2023 року. Формальний початок переговорів про вступ до ЄС починається після того, як Єврокомісія запропонує переговорну рамку, а Європейська рада її затвердить.

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Так, на початку червня Єврокомісія надала позитивну оцінку євроінтеграційному прогресу України та підтримала початок переговорів про вступ до ЄС. Посли ЄС погодили рамки для переговорів 14 червня, а 25 червня переговори з Україною та Молдовою офіційно розпочалися.

Початок переговорів одночасно з іншою країною не гарантує їхнього завершення в той самий час, оскільки темп перемовин залежить від швидкості реформ та узгодження із законодавством ЄС у кожній країні. Посолка ЄС в Україні Катаріна Матернова назвала «реалістичним терміном» вступ України до Євросоюзу до 2030 року.

hromadske За матеріалами:

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