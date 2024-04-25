Вступ України до ЄС вимагатиме збільшення бюджету блоку на 20% - єврокомісар — Finance.ua
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Вступ України до ЄС вимагатиме збільшення бюджету блоку на 20% - єврокомісар

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Вступ України до ЄС вимагатиме збільшення бюджету блоку на 20% - єврокомісар
Вступ України до ЄС вимагатиме збільшення бюджету блоку на 20% - єврокомісар
Вступ України до ЄС вимагатиме збільшення бюджету блоку на 20%.
Про це повідомив єврокомісар із бюджету Ган Йоганнес, цитує Oldenburger Onlinezeitung.
За його словами, за умови вступу України до Євросоюзу, блок має збільшити семирічний бюджет на 200 млрд євро. Він пояснює таке розширення чинними правилами надання сільськогосподарської допомоги та структурної підтримки в рамках ЄС.
Однак Йоганнес підкреслює, що 200 млрд євро — це 0,2% від європейського економічного виробництва. Політик називає це «вигідною інвестицією», оскільки Україна, за його словами, має потужний економічний потенціал.
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Водночас комісара турбує те, що союз має підготувати законодавчу базу для вступу України та об'єднати" великий сільськогосподарський сектор України" з сільським господарством ЄС.
Йоганнес також вважає, що блок має провести інституційні реформи, які не залежать від вступу України та інших кандидатів. Зокрема йдеться про ухвалення рішень більшістю голосів замість одностайності у зовнішній політиці.
З огляду на це, єврокомісар називає вступ України у ЄС до початку наступної семирічної фінансової програми (у 2028 році) нереальним.

Довідка Finance.ua:

  • Україна подала заяву на членство в ЄС наприкінці лютого 2022 року — через кілька днів після початку повномасштабного вторгнення росії. У червні того ж року блок надав Україні статусу кандидата на вступ.
  • Ще через рік Єврокомісія рекомендувала Раді ЄС розпочати переговори з Україною щодо вступу, а вже наприкінці 2023 року Європейська рада ухвалила рішення про відкриття переговорів з Україною щодо вступу.
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