Перспективи відкриття повітряного простору України — презентовано дорожню карту Сьогодні 16:40 — Казна та Політика

Перспективи відкриття повітряного простору України — презентовано дорожню карту

Міністерство розвитку громад та територій за підтримки Посольства США в Україні спільно з Державною авіаційною службою, Украерорухом, Командуванням Повітряних Сил та керівниками міжнародних аеропортів презентували дорожню карту з відкриття повітряного простору України в умовах воєнного стану під час заходу у Варшаві.

Про це йдеться в повідомленні.

Віцепрем’єр-міністр з відновлення — Міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба наголосив, що збереження авіаційної інфраструктури — це стратегічне завдання.

«Це перше експертне обговорення, яке, як ми очікуємо, допоможе рухатись вперед у питанні створення умов для відкриття повітряного простору. Під час війни стратегічним завданням для нас є зберегти авіаційну інфраструктуру та кваліфіковані кадри, щоб коли прийде час, ми змогли відновити цивільні польоти максимально швидко. Зрозуміло, що це дуже складне питання як з точки зору безпеки, так і з точки зору взаємодії з усіма залученими сторонами. Саме тому ми підтримуємо майданчики, коли спільно з іноземними регуляторами галузі, авіакомпаніями, страховими, аеропортами та військовими напрацьовуємо спільний план», наголосив Олексій Кулеба.

На початку заходу Мері Елізабет Медден, економічний радник Посольства США в Україні, відзначила важливість підтримки України у зусиллях щодо відновлення цивільної авіації та готовність Сполучених Штатів Америки забезпечити експертну та технічну допомогу.

Заступник міністра Сергій Деркач презентував покроковий план та потреби для часткового відкриття повітряного простору.

Оцінку ризиків для цивільної авіації було підготовлено Державна авіаційна служба України, документ презентував перший заступник голови Сергій Коршук.

Про особливості забезпечення безпеки аеронавігації та готовність аеронавігаційної системи доповідав директор Украероруху Андрій Ярмак.

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