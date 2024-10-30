Рада підтримала реформу Рахункової палати — Finance.ua

Рада підтримала реформу Рахункової палати Сьогодні 14:32 — Казна та Політика

Рада підтримала реформу Рахункової палати

Верховна Рада підтримала в цілому законопроєкт № 10 044-д про реформу Рахункової палати.

Про це повідомив народний депутат від фракції «Голос» Ярослав Железняк.

За відповідне рішення проголосували 240 нардепів.

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У документі передбачені такі новації:

конкурс з переважним правом голосу міжнародних експертів для відбору нових членів Палати;

політична та фінансова незалежність Рахункової палати;

скорочення членів з 13-ти до 11-ти;

надання Рахунковій палаті повноважень щодо проведення аудитів коштів місцевих бюджетів та комунальних підприємств, позабюджетних фондів, коштів, отриманих від міжнародних партнерів, а також консолідованої фінансової звітності суб’єктів державного сектору та бюджетів;

зобов’язання Рахункової палати кожні п’ять років проходити зовнішнє оцінювання своєї діяльності і встановлення особливого порядку проведення такого оцінювання на перехідний період та інше;

приведення роботи відповідно до міжнародних стандартів INTOSAI;

створення чітких парламентських процедур, в яких профільні комітети Ради зобовʼязані розглядати звіти Рахункової палати та моніторити виконання її рекомендацій.

Железняк наголосив, що ухвалення закону є вимогою Міжнародного валютного фонду та США.

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