Рада підтримала реформу Рахункової палати — Finance.ua

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Рада підтримала реформу Рахункової палати

Казна та Політика
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Рада підтримала реформу Рахункової палати
Рада підтримала реформу Рахункової палати
Верховна Рада підтримала в цілому законопроєкт № 10 044-д про реформу Рахункової палати.
Про це повідомив народний депутат від фракції «Голос» Ярослав Железняк.
За відповідне рішення проголосували 240 нардепів.
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У документі передбачені такі новації:
  • конкурс з переважним правом голосу міжнародних експертів для відбору нових членів Палати;
  • політична та фінансова незалежність Рахункової палати;
  • скорочення членів з 13-ти до 11-ти;
  • надання Рахунковій палаті повноважень щодо проведення аудитів коштів місцевих бюджетів та комунальних підприємств, позабюджетних фондів, коштів, отриманих від міжнародних партнерів, а також консолідованої фінансової звітності суб’єктів державного сектору та бюджетів;
  • зобов’язання Рахункової палати кожні п’ять років проходити зовнішнє оцінювання своєї діяльності і встановлення особливого порядку проведення такого оцінювання на перехідний період та інше;
  • приведення роботи відповідно до міжнародних стандартів INTOSAI;
  • створення чітких парламентських процедур, в яких профільні комітети Ради зобовʼязані розглядати звіти Рахункової палати та моніторити виконання її рекомендацій.
Железняк наголосив, що ухвалення закону є вимогою Міжнародного валютного фонду та США.
За матеріалами:
Економічна Правда
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