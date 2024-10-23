День фінансів: транш від МВФ, прогноз курсу до 2029 року, перелік доброчесних платників податків — Finance.ua

День фінансів: транш від МВФ, прогноз курсу до 2029 року, перелік доброчесних платників податків Вчора 17:45

Середа, 23 жовтня. Міжнародний валютний фонд покращив прогноз курсу долара до гривні та виділив новий транш Україні розміром близько 1,1 млрд доларів.

Транш від МВФ. Україна Україна отримала близько 1,1 млрд доларів від Міжнародного валютного фонду. Кошти будуть спрямовані на покриття важливих бюджетних видатків невійськового характеру.

Додамо, що міністерка фінансів США Джанет Єллен повідомила про плани виділити Україні кредит на загальну суму близько 20 мільярдів доларів.

Прогноз МВФ щодо курсу та економіки України. За За розрахунками МВФ, у наступному році середньорічний курс гривні до долара в Україні становитиме 45,0 грн/долар. А в 2029 році долар коштуватиме 51,7 грн. Прогнозується , що в 2025 році державний борг України вперше становитиме понад 100% валового внутрішнього продукту. Показник економічного зростання України за підсумками 2024 року становитиме 3,0%, в той час як наступного року знизиться до 2,5%.

Готівка на касі за кордоном. ПриватБанк у співпраці з Mastercard став першим українським банком, який ПриватБанк у співпраці з Mastercard став першим українським банком, який запустив послугу зняття готівки на касі за кордоном без додаткових комісій іноземних банків-еквайєрів. Тепер клієнти банку можуть за потреби знімати готівку разом з оплатою карткою товарів за кордоном.

Перевірка критично важливих підприємств. Кабінет Міністрів Кабінет Міністрів змінив порядок визначення критично важливих підприємств, дозволивши перевіряти їх на відповідність встановленим критеріям. До порядку додали новий пункт, який передбачає, що орган, який ухвалив рішення про надання критичного статусу, може проводити перевірку їхньої відповідності встановленим критеріям.

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Водночас банкіри очікують , що збільшення оподаткування буде виштовхувати бізнес в тінь. Все поступово буде перетікати в кеш.

Крім того, збільшення оподаткування банків, бізнесу та населення може погіршити ситуацію із кредитуванням.

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Зі свого боку країни Групи семи планують зберегти російські активи замороженими навіть після закінчення війни з Україною.

Також, на думку Зеленського, взаємне припинення обстрілів об’єктів енергетичної інфраструктури та вантажних суден може ознаменувати завершення гарячої фази російсько-української війни та відкрити шлях до мирних перемовин.

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