Припинення ударів по об’єктах енергетики може завершити гарячу фазу війни — Зеленський — Finance.ua
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Припинення ударів по об’єктах енергетики може завершити гарячу фазу війни — Зеленський

Казна та Політика
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Припинення ударів по об’єктах енергетики може завершити гарячу фазу війни — Зеленський
Припинення ударів по об’єктах енергетики може завершити гарячу фазу війни — Зеленський
Взаємне припинення обстрілів об’єктів енергетичної інфраструктури та вантажних суден може ознаменувати завершення гарячої фази російсько-української війни та відкрити шлях до мирних перемовин.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський на зустрічі з журналістами 21 жовтня, цитує його Financial Times.
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За словами глави держави, коли йдеться про енергетику та свободу судноплавства, досягнення результату в цих питаннях «було б сигналом того, що росія, можливо, готова припинити війну».
«Ми побачили під час першого Саміту миру, що може бути рішення щодо енергетичної безпеки. Іншими словами: ми не атакуємо їхні енергетичні інфраструктури, вони не атакують наші. Чи може це призвести до завершення гарячої фази війни? Я думаю, що так», — сказав він.
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Також Зеленський заперечив будь-які дискусії із західними країнами щодо угоди «земля в обмін на мир», яка передбачає прийняття України в НАТО в обмін на відмову від територій, які зараз утримує росія.
«Очевидно, деякі партнери можуть думати про це. Але вони не повідомляють про це безпосередньо через мене, а радше через ЗМІ. У всіх дискусіях ми зараз порушуємо питання гарантій безпеки, і найсильнішою з них є НАТО», — сказав він.
За матеріалами:
hromadske
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