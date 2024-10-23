Припинення ударів по об’єктах енергетики може завершити гарячу фазу війни — Зеленський Сьогодні 15:15 — Казна та Політика

Припинення ударів по об’єктах енергетики може завершити гарячу фазу війни — Зеленський

Взаємне припинення обстрілів об’єктів енергетичної інфраструктури та вантажних суден може ознаменувати завершення гарячої фази російсько-української війни та відкрити шлях до мирних перемовин.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський на зустрічі з журналістами 21 жовтня, цитує його Financial Times.

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За словами глави держави, коли йдеться про енергетику та свободу судноплавства, досягнення результату в цих питаннях «було б сигналом того, що росія, можливо, готова припинити війну».

«Ми побачили під час першого Саміту миру, що може бути рішення щодо енергетичної безпеки. Іншими словами: ми не атакуємо їхні енергетичні інфраструктури, вони не атакують наші. Чи може це призвести до завершення гарячої фази війни? Я думаю, що так», — сказав він.

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Також Зеленський заперечив будь-які дискусії із західними країнами щодо угоди «земля в обмін на мир», яка передбачає прийняття України в НАТО в обмін на відмову від територій, які зараз утримує росія.

«Очевидно, деякі партнери можуть думати про це. Але вони не повідомляють про це безпосередньо через мене, а радше через ЗМІ. У всіх дискусіях ми зараз порушуємо питання гарантій безпеки, і найсильнішою з них є НАТО», — сказав він.

hromadske За матеріалами:

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