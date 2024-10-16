Зеленський представив План перемоги — Finance.ua

Зеленський представив План перемоги Сьогодні 14:40

Зеленський представив План перемоги

У середу, 16 жовтня, президент Володимир Зеленський представив у Верховній Раді свій План перемоги, який складається із пʼяти пунктів і трьох таємних додатків.

«План перемоги України — це план посилення нашої держави, посилення наших позицій. Щоб бути достатньо міцними у завершенні війни. Щоб Україна була з усіма мускулами. Цей План можливо реалізувати. Це залежить від партнерів. Це точно не залежить від росії», — заявив президент України.

Якщо почати рухатися з цією ідеєю, із цим конкретним Планом перемоги саме зараз, то може вдатися завершити війну не пізніше ніж наступного року, впевнений Зеленський.

План складається з п’яти пунктів і трьох таємних додатків:

Пункт перший — геополітичний.

Пункти другий і третій — військові.

Пункт четвертий — економічний.

Пункт п’ятий — безпековий.

«Пункти розраховані в часі. Дуже конкретно. Перші чотири — це час війни, щоб її завершити. П’ятий пункт — на час після війни, щоб гарантувати безпеку», — пояснив президент.

Перший пункт — це запрошення в НАТО

«Ми — демократична нація, яка довела, що може захищати Євроатлантику і наш спільний спосіб життя — інших демократичних націй. Протягом десятиліть росія використовувала геополітичну невизначеність у Європі, а саме — факт, що Україна не є членом НАТО. І саме це спокушало росію посягати на нашу безпеку. І тепер факт запрошення для України в НАТО може стати справді фундаментальним для миру. Ми розуміємо, що членство в НАТО — це питання подальшого, а не теперішнього. І сьогодні запрошення символізує значно більше, ніж тільки НАТО», — заявив Зеленський.

Другий пункт — оборона

Ключем до реалізації цього другого пункту Плану перемоги є:

успішне продовження операцій Сил оборони та безпеки України у визначених районах ворожої території, щоб не допустити буферних зон на нашій землі;

незворотне посилення позицій Сил оборони та безпеки України та знищення наступального потенціалу російської федерації на окупованій території України;

далі — допомога партнерів у комплектуванні наших бригад резерву для Збройних Сил України;

виведення ППО України на такий рівень, який є достатнім, реально достатнім для захисту наших міст і сіл від російських ракет і ворожих дронів, та спільні захисні операції з нашими сусідами у Європі для збиття російських ракет і дронів у межах доступу повітряного щита партнерів;

а також розширення операцій із застосуванням наших українських ракет і дронів, а також інвестиції у розширення їх виробництва в Україні;

зняття партнерами обмежень на застосування далекобійної зброї на всій окупованій росією території України й на території росії — по обʼєктах воєнної інфраструктури — і надання Україні відповідних далекобійних можливостей — ракет, дронів та інших засобів ураження;

надання Україні в реальному часі супутникових даних і даних, що отримуються іншими засобами розвідок.

Оборонний пункт Плану має таємний додаток, і до нього мають доступ саме ті партнери, які мають відповідний військовий потенціал допомоги.

Третій пункт Плану перемоги — це пункт під назвою стримування

Під нього теж є відповідний таємний додаток. Його вже отримали Сполучені Штати Америки, лідери Великої Британії, Франції, Італії та Німеччини.

Отримають і ще деякі держави, які можуть наповнити змістом для України цю дуже добре відому світові концепцію стримування.

Україна пропонує розмістити на своїй землі комплексний неядерний стратегічний пакет стримування, який буде достатнім для захисту України від будь-якої воєнної загрози з боку росії та який звузить, максимально звузить варіативність дій росії до таких перспектив: або приєднатись до чесного дипломатичного процесу для справедливого завершення війни, або гарантовано втратити можливість продовжити агресивну війну внаслідок застосування Україною наданого пакету стримування згідно з визначеними військовими цілями росії.

«Тобто пакет стримування — це факт, що росія або йде в дипломатію, або йде… до втрати її машини війни», — додав президент.

По обидва боки Атлантики це працює однаково результативно. І цей пункт можна забезпечити, зокрема, фінансуванням — і ці деталі також передані — фінансуванням у межах уже укладених безпекових угод із партнерами та визначених обсягів фінансової підтримки.

Пункт четвертий — стратегічний економічний потенціал

В Україні зосереджені природні ресурси, і зокрема критично важливі метали ціною в трильйони доларів США. Це, зокрема, уран, титан, літій, графіт та інші стратегічні й стратегічно цінні ресурси, які посилять у глобальній конкуренції або росію та її союзників, або Україну та демократичний світ.

Поклади критичних ресурсів в Україні разом із глобально важливим потенціалом України у виробництві енергії та продовольства є одними з ключових загарбницьких цілей російської федерації і цій війні.

«І це наша можливість зростання. Економічного зростання українців, усієї нашої держави. Економічного посилення Євросоюзу заради економічної й багато в чому безпекової автономії Європи. І це можливість Сполучених Штатів та наших партнерів у G7 працювати з Україною — союзницею, яка може забезпечити на інвестицію прибуток», — зазначив Зеленський.

Економічний пункт цієї стратегії має таємний додаток, який передається лише визначеним партнерам.

П’ятий пункт розрахований на післявоєнний час

Після цієї війни Україна матиме один із найбільш досвідчених та великих військових контингентів. Це українські воїни, які володітимуть реальним досвідом сучасної війни, успішним досвідом застосування західної зброї та різнобічним досвідом взаємодії, безумовно, з нашими партнерами, з військовими НАТО.

Цей український досвід має бути використаний для зміцнення оборони Альянсу та гарантування безпеки у Європі.

«Ми передбачаємо у разі згоди партнерів заміщення окремих військових контингентів збройних сил Сполучених Штатів Америки, які дислоковані у Європі, заміщення їх українськими підрозділами. Після війни», — наголосив президент України.

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