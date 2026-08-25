Як взяти участь в електронному аукціоні на OpenMarket Сьогодні 09:35

Електронні торги

Купити авто, квартиру чи інше майно на аукціоні можна онлайн, не виходячи з дому. Для цього достатньо зареєструватися на OpenMarket, подати заявку на участь у конкретних торгах і сплатити гарантійний внесок. Але перед тим варто розібратися, як саме відбувається аукціон і що потрібно робити учаснику.

Як зазначають у Мін’юсті, електронні торги на OpenMarket (ДП «СЕТАМ») дають змогу придбати автомобілі, квартири, комерційну нерухомість, електроніку, меблі та інше майно. Переважно це арештовані активи, які реалізують у межах виконавчого провадження.

Разом із ДП «СЕТАМ» Мін’юст підготував відеогайд, у якому показано весь процес — від відкриття аукціону до визначення переможця та формування протоколу.

Як проходять торги

У день проведення аукціону учаснику потрібно авторизуватися на сайті OpenMarket, зайти до особистого кабінету та відкрити розділ «В торгах». Там можна побачити поточну ціну лота, зроблені ставки та час завершення аукціону.

Перша ставка відповідає стартовій ціні лота. Кожна наступна пропозиція має перевищувати попередню щонайменше на встановлений крок аукціону. Нову ставку можна зробити після того, як інший учасник перевищив вашу попередню пропозицію.

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Торги проходять у дату, зазначену на сторінці лота, з 9:00 до 18:00. Якщо протягом останніх п’яти хвилин хтось робить нову ставку, аукціон продовжується ще на 10 хвилин.

Таке продовження може відбуватися кілька разів, але торги не можуть тривати після 22:00. Тому під час аукціону учасникам важливо стежити не лише за ціною, а й за часом завершення.

Переможцем стає учасник, який на момент закінчення торгів запропонував найвищу ціну. Якщо в аукціоні бере участь лише одна людина, вона може придбати лот за стартовою ціною. Якщо жодної ставки не зроблено, аукціон визнають таким, що не відбувся.

Що відбувається після аукціону

Не пізніше наступного робочого дня система формує протокол із результатами торгів. У ньому, зокрема, зазначають строк оплати та реквізити для її здійснення.

Перед участю в аукціоні рекомендують заздалегідь визначити максимальну суму, яку ви готові запропонувати за лот. Також варто уважно перевіряти кожну ставку перед підтвердженням і стежити за перебігом торгів до самого завершення.

OpenMarket (ДП «СЕТАМ») є електронною платформою у сфері управління Міністерства юстиції. Загалом через систему аукціонів уже реалізували активів на понад 28,2 млрд грн.

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