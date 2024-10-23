Голова мінфіну США Єллен обіцяє Україні 20-мільярдний кредит — Finance.ua
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Голова мінфіну США Єллен обіцяє Україні 20-мільярдний кредит

Казна та Політика
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Голова мінфіну США Єллен обіцяє Україні 20-мільярдний кредит
Голова мінфіну США Єллен обіцяє Україні 20-мільярдний кредит
Міністерка фінансів Сполучених Штатів Джанет Єллен повідомила про плани уряду США виділити Україні кредит на загальну суму близько 20 мільярдів доларів (близько 18,5 мільярда євро).
Про це Єллен заявила в вівторок, 22 жовтня, під час пресконференції в Вашингтоні з нагоди відкриття щорічних зборів МВФ і Світового банку, повідомляє Deutsche Welle.
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«Я б сказала, що ми, ймовірно, зможемо внести 20 мільярдів доларів до 50-мільярдного пакету від країн „Великої сімки“,» — заявила Єллен.
За словами Єллен, йдеться про кредит на загальну суму 50 мільярдів доларів, про який сім провідних західних демократій (G7) домовилися на саміті в червні і який покриватиметься з відсоткових доходів від заморожених російських активів.
Єллен каже, що роботу над виділенням кредитного пакета майже завершено.
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Очільниця мінфіну США також зазначила, що потрібно ще трохи попрацювати, щоб завершити остаточне узгодження деталей. «Ми вже на 99 відсотків готові, і це лише питання узгодження кількох відносно невеликих речей», — пояснила американська посадовиця.
Крім того, Єллен наголосила, що джерелом фінансування цієї підтримки України будуть не американські платники податків. «Тут ідеться про те, що росія платить за цю підтримку (України. — Ред.)», — сказала урядовиця. Очікується, що зацікавлені сторони досягнуть домовленості до кінця тижня.
Днями британське ділове видання Financial Times повідомляло про готовність уряду США виділити саме 20-мільярдний кредит Україні в межах обіцяного країнами G7 пакета фіндопомоги Києву, який покриватиметься доходами з заморожених активів рф.
За матеріалами:
Deutsche Welle
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