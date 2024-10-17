США виділили Україні пакет допомоги на $425 млн — Finance.ua
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США виділили Україні пакет допомоги на $425 млн

Казна та Політика
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США виділили Україні пакет допомоги на $425 млн
США виділили Україні пакет допомоги на $425 млн
Президент США Джо Байден оголосив про виділення нового пакету допомоги Україні у сфері безпеки на суму 425 мільйонів доларів, який включає засоби ППО, боєприпаси, військову техніку та інші озброєння.
Про це повідомила пресслужба Білого дому.
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Зазначається, що у найближчі місяці США передадуть Україні десятки тактичних систем ППО, додаткові артилерійські системи, значну кількість боєприпасів, сотні БТРів і БМП, а також тисячі додаткових броньованих машин, які допоможуть укомплектувати ЗСУ.
У Пентагоні оприлюднили вміст нового американського пакета допомоги, в межах якого Україна отримає:
  • снаряди для NASAMS і HIMARS;
  • ракети для RIM-7 і ППО, ракети TOW та «повітря—земля»;
  • боєприпаси для комплексу Stinger;
  • артилерійські боєприпаси калібру 155 мм та 105 мм;
  • протитанкові системи Javelin і AT-4;
  • військові автомобілі HMMWV;
  • стрілецьку зброю, набої до неї;
  • гранати, підривне обладнання, запчастини, навчання й послуги транспортування.
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Нагадаємо, президент США Джо Байден під час зустрічі з українським лідером Володимиром Зеленським 26 вересня оголосив про новий пакет військової допомоги Україні на $2,4 млрд.
26 вересня стало відомо, що Сполучені Штати виділяють ще один пакет допомоги Україні на загальну суму 7,9 млрд доларів.
За матеріалами:
Діло
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