США виділили Україні пакет допомоги на $425 млн — Finance.ua

США виділили Україні пакет допомоги на $425 млн Сьогодні 10:02 — Казна та Політика

США виділили Україні пакет допомоги на $425 млн

Президент США Джо Байден оголосив про виділення нового пакету допомоги Україні у сфері безпеки на суму 425 мільйонів доларів, який включає засоби ППО, боєприпаси, військову техніку та інші озброєння.

Про це повідомила пресслужба Білого дому.

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Зазначається, що у найближчі місяці США передадуть Україні десятки тактичних систем ППО, додаткові артилерійські системи, значну кількість боєприпасів, сотні БТРів і БМП, а також тисячі додаткових броньованих машин, які допоможуть укомплектувати ЗСУ.

У Пентагоні оприлюднили вміст нового американського пакета допомоги, в межах якого Україна отримає:

снаряди для NASAMS і HIMARS;

ракети для RIM-7 і ППО, ракети TOW та «повітря—земля»;

боєприпаси для комплексу Stinger;

артилерійські боєприпаси калібру 155 мм та 105 мм;

протитанкові системи Javelin і AT-4;

військові автомобілі HMMWV;

стрілецьку зброю, набої до неї;

гранати, підривне обладнання, запчастини, навчання й послуги транспортування.

Нагадаємо, президент США Джо Байден під час зустрічі з українським лідером Володимиром Зеленським 26 вересня оголосив про новий пакет військової допомоги Україні на $2,4 млрд.

26 вересня стало відомо, що Сполучені Штати виділяють ще один пакет допомоги Україні на загальну суму 7,9 млрд доларів.

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