США виділили Україні пакет допомоги на $425 млн — Finance.ua

США виділили Україні пакет допомоги на $425 млн
Президент США Джо Байден оголосив про виділення нового пакету допомоги Україні у сфері безпеки на суму 425 мільйонів доларів, який включає засоби ППО, боєприпаси, військову техніку та інші озброєння.
Про це повідомила пресслужба Білого дому.
Зазначається, що у найближчі місяці США передадуть Україні десятки тактичних систем ППО, додаткові артилерійські системи, значну кількість боєприпасів, сотні БТРів і БМП, а також тисячі додаткових броньованих машин, які допоможуть укомплектувати ЗСУ.
У Пентагоні оприлюднили вміст нового американського пакета допомоги, в межах якого Україна отримає:
- снаряди для NASAMS і HIMARS;
- ракети для RIM-7 і ППО, ракети TOW та «повітря—земля»;
- боєприпаси для комплексу Stinger;
- артилерійські боєприпаси калібру 155 мм та 105 мм;
- протитанкові системи Javelin і AT-4;
- військові автомобілі HMMWV;
- стрілецьку зброю, набої до неї;
- гранати, підривне обладнання, запчастини, навчання й послуги транспортування.
Нагадаємо, президент США Джо Байден під час зустрічі з українським лідером Володимиром Зеленським 26 вересня оголосив про новий пакет військової допомоги Україні на $2,4 млрд.
26 вересня стало відомо, що Сполучені Штати виділяють ще один пакет допомоги Україні на загальну суму 7,9 млрд доларів.
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