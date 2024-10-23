G7 планує зберегти активи рф замороженими після завершення війни — Finance.ua
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G7 планує зберегти активи рф замороженими після завершення війни

Світ
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G7 планує зберегти активи рф замороженими після завершення війни
G7 планує зберегти активи рф замороженими після завершення війни
Країни Групи семи (G7) планують зберегти російські активи замороженими навіть після закінчення війни з Україною.
Про це стало відомо виданню Nikkei від кількох джерел G7, зокрема — високопоставлених посадовців Європейського Союзу.
За інформацією, лідери G7 планують оприлюднити заяву з цього приводу вже цього місяця.
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«Ми… підтверджуємо, що суверенні активи росії в наших юрисдикціях залишатимуться замороженими, доки росія не припинить свою агресію і не сплатить за завдані Україні збитки», — йдеться в проєкті заяви лідерів.
Як пише видання, проєкт також передбачає, що блок гарантує кредит у розмірі 50 мільярдів доларів для Києва.
З початку повномасштабного вторгнення в Україну за кордоном виявилися заблоковані активи Банку росії на суму близько 260 млрд євро, понад дві третини з них заморожені в ЄС.
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Бельгійська компанія Euroclear тримає близько 191 млрд євро, що належать російському Центробанку, яка у 2023 році заробила на них близько €4,4 млрд, пише Financial Times із посиланням на фінансовий звіт Euroclear.
Представниця Мінфіну США заявила, що Україна не зможе одразу отримати всю суму у разі конфіскації заморожених російських активів.
У липні 2024 року Україна може отримати перший транш від прибутку заблокованих активів російського Центробанку, якщо керівництву Євросоюзу вдасться узгодити такий крок.
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У березні 2024 року стало відомо, що лідери Євросоюзу ухвалили «політичне» рішення щодо використання доходів із заморожених російських активів для України, проте без плану дій. Водночас, як ідеться у спільній заяві за підсумками першого дня саміту ЄС, домовились «продовжити роботу» над планом їхнього використання. Проте Угорщина блокує конфіскацію заморожених активів росії на користь України.
8 травня посли країн ЄС погодили принципові заходи щодо використання надприбутків від заморожених російських активів на відновлення та озброєння України.
За матеріалами:
suspilne.media
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