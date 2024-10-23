Скільки авто викрали в Україні з початку року: які та де крадуть найчастіше (інфографіка) — Finance.ua
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Скільки авто викрали в Україні з початку року: які та де крадуть найчастіше (інфографіка)

Технології&Авто
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Скільки авто викрали в Україні з початку року: які та де крадуть найчастіше (інфографіка)
Скільки авто викрали в Україні з початку року: які та де крадуть найчастіше (інфографіка)
765 автомобілів вкрали в Україні від початку 2024 року, за даними Міністерства внутрішніх справ. Про це пише Опендатабот.
Пік автовикрадень припав на початок повномасштабної війни, втім наразі кількість угонів вщухає.
Втім, це все одно більше, аніж до початку великої війни.
Найчастіше крадуть машини марок NISSAN, ВАЗ та VOLKSWAGEN. За регіонами злочину лідирують Донецька та Херсонська області.
765 авто викрали від початку року в Україні — це найнижчий показник від початку великої війни. До порівняння, за той самий час торік було зафіксовано майже вдвічі більше подібних злочинів — 1,2 тис. угони. Пік активності автокрадіїв припав на початок повномасштабної війни — 11,7 тис. випадків.
Загалом за три роки зафіксовано 15 274 викрадених авто.

Де крадуть

Найбільше автокрадіжок стабільно фіксується у Донецькій та Херсонській області — 256 та 166 випадків. Загалом це половина — 55% від загальної кількості викрадених авто у 2024 році.
А ось третє місце цьогоріч посіла Волинська область із 104 крадіжками — 13.6% від загальної кількості. Ще рік тому антирейтинг замикала Дніпропетровщина з показником у 137 викрадених авто або 11%. Втім, цьогоріч ситуація в регіоні покращилась аж на дві позиції в рейтингу.
Скільки авто викрали в Україні з початку року: які та де крадуть найчастіше (інфографіка)
Найбільше крадуть легкових автомобілів — 516 транспортних засобів або 67.5% у 2024 році. Наслідують вантажівки та мотоцикли — 98 та 42 випадки відповідно. Минулого року популярністю також користувалися автопричепи — 113 справ.
Скільки авто викрали в Україні з початку року: які та де крадуть найчастіше (інфографіка)
Загалом протягом великої війни вкрали найбільше ВАЗів (2107 та 21 063) — 2,4 тис., ГАЗів — 1 тис. та RENAULT — 750 автівок (переважно, DUSTER). Переважно, цей топ відбиває дані за 2022 рік, коли була рекордна кількість угонів.
Втім слід зауважити, що рік до року топ авто змінюється: так, у 2023 році у трійці лідерів VOLKSWAGEN посунув RENAULT.
Скільки авто викрали в Україні з початку року: які та де крадуть найчастіше (інфографіка)
Цьогоріч найбільш популярними серед крадіїв стали автівки марки NISSAN — 61 викрадення (8%). ВАЗ та VOLKSWAGEN також тримаються у трійці лідерів — 57 (7.5%) та 53 (6.9%) машини.
За матеріалами:
Finance.ua
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