Україна отримала новий транш від МВФ — Finance.ua

Україна отримала новий транш від МВФ Сьогодні 13:01 — Казна та Політика

Україна отримала новий транш від МВФ, Фото: mof.gov.ua

Україна отримала близько 1,1 млрд доларів від Міжнародного валютного фонду.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль в Telegram.

«Кошти будуть спрямовані на покриття важливих бюджетних видатків невійськового характеру. Цей транш ми отримали завдяки успішному п’ятому перегляду програми EFF обсягом 15,6 млрд доларів», — зазначив він.

Як повідомили в Міністерстві фінансів, міністр фінансів України Сергій Марченко зустрівся із керівництвом Міжнародного валютного фонду на полях Щорічних зборів МВФ та Групи Світового банку у місті Вашингтон, США.

«Сьогодні до Держбюджету України надійшов транш обсягом близько 1,1 млрд доларів США (834,9 млн СПЗ) в результаті успішного п’ятого перегляду програми EFF. Від початку повномасштабного вторгнення Україна отримала понад 11,3 млрд доларів США виключно від МВФ. Ефективна співпраця з Фондом є одним із важелів підтримки фінансової стабільності країни в умовах війни. МВФ продовжує ефективно реагувати на потреби України. Важливим для нашої держави стало рішення про оптимізацію графіку траншів на 2025 рік, що дозволить залучити до державного бюджету більше коштів в рамках EFF у наступному році», — наголосив Марченко.

Читайте також Яким буде курс долара до гривні до 2029 року: прогноз МВФ

Відтепер на 2025 рік програмою МВФ EFF передбачено до 2,7 млрд доларів США за результатами чотирьох переглядів. Початково ця сума складала близько 1,8 млрд доларів США, відповідно до двох переглядів Програми.

Станом на жовтень 2024 року МВФ є третім найбільшим партнером України за обсягом спрямованої фінансової допомоги (після ЄС та США).

За 19 місяців функціонування програми Механізму розширеного фінансування Україна успішно завершила вже п’ять переглядів — вперше за історію співпраці з МВФ. Це дозволило залучити близько 8,7 млрд доларів США з передбачених програмою 15,6 млрд.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.