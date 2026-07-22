День фінансів: тестування 5G в Києві, деталі меморандуму з МВФ, рекордні обсяги депозитів українців Сьогодні 17:45

Середа, 22 липня. У Києві почали тестувати 5G, МВФ оновив Меморандум про економічну та фінансову політику та переглянув перелік реформ, які має виконати Україна, а Національний банк закликав банки ретельніше перевіряти підозрілих клієнтів.

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5G в Києві

Мобільні оператори «Київстар», Vodafone та lifecell запустили пілотне тестування технології 5G в Києві. Повноцінний запуск 5G в Україні планується лише після закінчення війни. Раніше 5G тестували у Львові, Бородянці та Харкові. За цей час мережею скористалися майже 1,5 млн абонентів, а в Україні запустили понад 300 базових станцій пілотної мережі.

Прибутки банків

Банки заробили 10,23 млрд гривень у травні і 45 млрд гривень з початку року. Для порівняння, у травні минулого року прибуток банківської системи склав 12,5 млрд гривень та 65,5 млрд гривень з початку року. Доходи банків з початку поточного року склали 269,585 млрд гривень, а витрати — 224,585 млрд гривень.

Меморандум з МВФ

Оновлений меморандум про економічну та фінансову політику України в межах програми розширеного фінансування з МВФ після першого перегляду містить сім нових структурних маяків. Із них шість стосуються фіскальної сфери

У документі зазначається , що відбудова України після війни потребуватиме значних фінансових ресурсів. Тому уряд шукає механізми для збереження бюджетних доходів після завершення дії військового збору у розмірі 5%, який відповідно до законодавства стягуватиметься ще три роки після скасування воєнного стану.

Також МВФ пропонує Україні вже з 2027 року розпочати поступове підвищення тарифів на газ та електроенергію для населення.

Крім того, експерти МВФ рекомендували Національному банку розглянути можливість більшого послаблення курсу гривні для зменшення дефіциту поточного рахунку. НБУ визнав результати оцінки зовнішнього сектору, однак не погодився з висновком щодо масштабу дисбалансу реального ефективного обмінного курсу.

Додаткові перевірки клієнтів

Національний банк рекомендував банкам посилити перевірки клієнтів, оцінюючи економічну доцільність платежів підприємців, а також виявляти ознаки фіктивної діяльності. У разі виникнення підозр банки можуть застосовувати додаткові заходи фінансового моніторингу, зокрема зупиняти операції та закривати рахунки.

💼 Багато ФОП хибно вважають, що банк може заблокувати рахунок лише за рішенням суду чи виконавчої служби. Насправді це далеко не так. Значна частина блокувань відбувається у рамках фінансового моніторингу, який банки зобов’язані проводити відповідно до українського законодавства.

Finance.ua розібрався, в яких випадках банк має право обмежити операції по рахунку ФОП, і як підприємцю знизити ймовірність подібних проблем:

Обсяг депозитів населення

Із початку 2026 року обсяг заощаджень українців у банках зріс на 133 млрд грн, або на 8,2%. Станом на 1 липня портфель вкладів населення перевищив 1,75 трлн грн, що стало історичним максимумом. За перше півріччя 2026 року обсяг депозитів населення збільшився на 133 млрд грн, або на 8,2%.

Останні дні використання коштів Національного кешбеку

В Дії нагадали , що використати кошти, накопичені на картці Національний кешбек, потрібно до 31 липня включно. Після 31 липня 2026 року невикористані кошти на картках Національного кешбеку будуть повернуті до державного бюджету.

Курс долара до кінця року

Головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус вважає , що середній курс у 45,7 грн/долар, закладений у бюджеті на 2026 рік, завищений. За його прогнозом, курс буде близько 44,6−44,7 грн, а кризовий сценарій — 48−50 грн.

Ціна війни США з Іраном

Як пише Reuters, витрати США на війну з Іраном уже сягнули $37,5 млрд. Сума охоплює вже понесені витрати, а також прогнозовані видатки до 30 вересня. Минулого місяця президент США Дональд Трамп звернувся до Конгресу із запитом на майже $90 млрд додаткового фінансування, більша частина якого має бути спрямована на військову кампанію проти Ірану.

Міфи про технічні професії

Українські компанії зараз відчувають один із найгостріших кадрових дефіцитів за останні роки, а найбільший попит — на кваліфікованих робітників у виробництві, будівництві та енергетиці. Уявлення про завод з іржавими верстатами та безперспективність «синіх комірців» живуть у наших головах ще з дев’яностих. Але нині ринок праці змінився, а подібні стереотипи сьогодні більше шкодять шукачам роботи, ніж захищають від «поганого вибору». Work.ua разом з KSE ProfTech розповіли про найпоширеніші міфи про цю сферу.

Нагадаємо, що неповний і скорочений робочий час — це різні режими роботи, які мають різні правові підстави та правила оплати праці . У неповний робочий час працівник працює менше годин, а заробітна плата нараховується пропорційно відпрацьованому часу або виконаному обсягу робіт. Під час скороченого робочого часу працівник має меншу норму робочого часу, але отримує заробітну плату в повному розмірі посадового окладу або тарифної ставки.

🎬 До речі, на сайті урядових петицій з’явилася пропозиція скоротити робочий час із 40 до 32 годин на тиждень зі збереженням 100% заробітної плати. Але чи на часі така реформа зараз і що з цього приводу каже Державна служба зайнятості — розповідаємо в новому відео на нашому YouTube-каналі 👇

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