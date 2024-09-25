День фінансів: терміни запуску е-резидентства, нові правила нарахування субсидії, зміни в пільговій іпотеці єОселя — Finance.ua

День фінансів: терміни запуску е-резидентства, нові правила нарахування субсидії, зміни в пільговій іпотеці єОселя Сьогодні 17:45

Середа, 25 вересня. Коли в Україні запрацює е-резидентство, та яку картку краще обрати для отримання пенсії.

Запуск е-резидентства. Міністерство цифрової трансформації за кілька днів Міністерство цифрової трансформації за кілька днів запустить проєкт «Е-резидент», що дає змогу іноземцям відкривати рахунки і вести бізнес в Україні. У міністерстві кажуть, що це навіть не послуга, а окрема екосистема, яка дає змогу підприємцям із різних країн відкривати власну справу онлайн в Україні, а також платити податки.

Також Мінцифри напрацьовує політику для впровадження штучного інтелекту в роботу держави.

Нові правила нарахування субсидії. З 1 жовтня в Україні З 1 жовтня в Україні нараховуватимуть житлові субсидії на опалювальний сезон відповідно до нового порядку. Так, субсидія за жовтень враховуватиметься за 15 днів незалежно від точної дати початку опалювального сезону.

Найвірніші та найлояльніші клієнти у кожного банку — пенсіонери. А банк, де вони отримують пенсію, вони вважають не просто своїм, а найнадійнішим. Як же розібратися, який банк кращий? Finance.ua підготував вибірку з кількох популярних карток для пенсіонерів з описом всіх їх сильних і слабких сторін:

У пільговій іпотеці єОселя зміни. Житловий сертифікат єВідновлення Житловий сертифікат єВідновлення дозволили використовувати , щоб частково або повністю покрити перший внесок іпотеки за програмою єОселя. Сертифікат можна використати для оплати першого внеску єОселі, який за умовами програми має бути не менш ніж 20% від вартості житла.

Приватизація на 5 млрд грн. Як Як свідчать дані дослідження YouControl, держава отримала майже 3,5 млрд грн за 20 найдорожчих лотів за стартовою ціною, проданих до введення в Україні воєнного стану. Після 24-го лютого загальна вартість проданих інших 20 лотів склала 1,7 млрд грн.

Додамо, що в Україні з 1 жовтня проводитимуть онлайн-аукціони з оренди земель державної власності. Торги організовують в межах проєкту «Земельний банк».

Зарплати в залежності від регіону. За За даними аналітики OLX Робота, в Україні зростає кількість активних вакансій та медіанна зарплатня, але падає кількість відгуків від пошукачів роботи. Медіанна заробітна плата в Україні станом на початок вересня становить 17 218 гривень. Найбільше заробляють в Києві — 21 100 грн, а найменше в Чернігівській та Сумській областях — по 15 000 грн.

Зі свого боку Work.ua зібрав вакансії, де ви зможете вибирати зручні години, працювати за змінним графіком або на пів ставки.

У Міноборони додали , що все більше жінок в Україні приєднуються до лав ЗСУ, звертаючись до рекрутингових центрів. Серед посад не лише «мирні», багато українок стають снайперами та операторами БпЛА.

Курс долара в держбюджеті-2025. Кабінет Міністрів Кабінет Міністрів заклав до проєкту державного бюджету на 2025 рік середньорічний курс 45 гривень за долар. Економістка Центру економічної стратегії Олександра Мироненко каже, що це припущення для бюджетних розрахунків, але ні ані уряд, ані НБУ не встановлюватиме курс на такому рівні своїми рішеннями. Тож, в дійсності, прогнозувати точні значення курсу гривні просто неможливо.

До речі, міністр фінансів Сергій Марченко повідомив , що в 2025 році розмір мінімальної зарплати залишиться без змін. За його словами, на даному етапі уряд не має змоги підвищувати соціальні стандарти.

Оновлені зобов’язання України перед МВФ. Кабінет Міністрів Кабінет Міністрів схвалив оновлений проєкт Листа про наміри уряду України і Національного банку України до Міжнародного валютного фонду та проєкт Меморандуму про економічну та фінансову політику.

Кредит з доходів від заморожених російських активів. Заступниця керівника Офісу президента Ірина Мудра Заступниця керівника Офісу президента Ірина Мудра заявила , що зараз незрозуміло, як Україна може отримати кредит з доходів від заморожених російських активів на 50 млрд доларів. Для виділення коштів не вистачає політичної волі.

Бізнеси з російським слідом у програмі «Національний кешбек». За За даними Опендатабот, понад 1000 компаній та 167 ФОПів вже доєднались до програми «Національний кешбек». Три компанії з цього переліку мали власників з російської федерації, на момент початку повномасштабного вторгнення, а ще одним бізнесом і досі володіє громадянин рф.

Зростання економіки України. Державна служба статистики Державна служба статистики оприлюднила першу оцінку валового внутрішнього продукту України за другий квартал 2024 року. За даними статистичного відомства, реальний ВВП зріс на 3,7%. Це нижче зростання у першому кварталі, коли економіка зросла на 6,5%.

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