Мінцифри анонсувало запуск е-резидентства — Finance.ua

Мінцифри анонсувало запуск е-резидентства Сьогодні 16:02 — Особисті фінанси

Мінцифри анонсувало запуск е-резидентства

Міністерство цифрової трансформації за кілька днів запустить проєкт «Е-резидент», що дає змогу іноземцям відкривати рахунки і вести бізнес в Україні.

Про це повідомив віцепрем’єр з інновацій, розвитку освіти, науки і технологій — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров на форумі «Диригенти змін» від Deloitte, пише «Інтерфакс-Україна».

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«За кілька днів запустимо електронне резидентство, як в Естонії, але з кращими умовами. Виходимо на ще один рівень конкуренції з країнами, на ІТ-арені будемо презентувати», — сказав він.

Федоров додав, що це навіть не послуга, а окрема екосистема, яка дає змогу підприємцям із різних країн відкривати власну справу онлайн в Україні, а також платити податки.

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За його словами, держава також працює над організацією пілотного проєкту зі статичного інтернету та розвитку 5G в Україні.

Раніше повідомлялося, що Кабмін затвердив механізм отримання е-резидентства в Україні.

Мінцифри відкоригувало список країн, підприємці яких стануть першими е-резидентами в Україні: до нього увійшли Словенія, Індія, Пакистан і Таїланд, і планувало запустити е-резидентсво в першому кварталі 2024 року.

Що передбачає закон про е-резидентство

Закон із поправками до Податкового кодексу та низки інших законів про особливості оподаткування підприємницької діяльності електронних резидентів (е-резидент) набув чинності 1 квітня 2023 року.

Під час роботи «е-резидент» сплачуватиме 5%-й податок від доходів у межах ліміту ФОП 3-ї групи, а понад ліміт — 15%, але тільки за зовнішніми контрактами з експорту послуг.

На першому етапі проєкту можна буде зареєструватися тільки у формі ФОП, але в майбутньому буде створено можливості і для реєстрації юридичних осіб у формі товариства з обмеженою відповідальністю (ТОВ).

Довідка Finance.ua:

«е-резидент» — це особливий статус іноземного громадянина в Україні, який відкриває йому доступ до інформаційно-консультаційних сервісів, спрощує процедури отримання адміністративних послуг та укладення цивільно-правових угод. Він також дає змогу дистанційно заснувати бізнес у країні.

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