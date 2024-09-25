Кабмін затвердив оновлені зобов’язання України перед МВФ — Finance.ua

Кабмін затвердив оновлені зобов’язання України перед МВФ Сьогодні 09:00 — Казна та Політика

Кабмін затвердив оновлені зобов’язання України перед МВФ

Кабінет Міністрів схвалив оновлений проєкт Листа про наміри уряду України і Національного банку України до Міжнародного валютного фонду та проєкт Меморандуму про економічну та фінансову політику.

Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

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За його словами, лист про наміри та Меморандум про економічну та фінансову політику містять заходи та умови, які реалізували та планують реалізувати і дотримуватись уряд України та Національний банк протягом чотирирічного періоду дії Програми Механізму розширеного фінансування 2023−2027 років.

Також в ньому є плани щодо подальших заходів для впровадження структурних реформ, зокрема, в грошово-кредитному, податково-бюджетному і фінансовому секторах, спрямовані на поліпшення бізнес-клімату і посилення верховенства права та боротьбу з корупцією.

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Нагадаємо, раніше Україна та МВФ досягли домовленості на рівні експертів щодо п’ятого перегляду програми фінансування на суму 15,6 мільярда доларів.

Україна разом з МВФ оцінює додаткову фінансову потребу на 2025 рік з боку партнерів у розмірі 12−15 млрд доларів через те, що війна буде продовжена і наступного року.

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