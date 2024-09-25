Кабмін затвердив оновлені зобов’язання України перед МВФ — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Кабмін затвердив оновлені зобов’язання України перед МВФ

Казна та Політика
88
Кабмін затвердив оновлені зобов’язання України перед МВФ
Кабмін затвердив оновлені зобов’язання України перед МВФ
Кабінет Міністрів схвалив оновлений проєкт Листа про наміри уряду України і Національного банку України до Міжнародного валютного фонду та проєкт Меморандуму про економічну та фінансову політику.
Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.
Читайте також
За його словами, лист про наміри та Меморандум про економічну та фінансову політику містять заходи та умови, які реалізували та планують реалізувати і дотримуватись уряд України та Національний банк протягом чотирирічного періоду дії Програми Механізму розширеного фінансування 2023−2027 років.
Також в ньому є плани щодо подальших заходів для впровадження структурних реформ, зокрема, в грошово-кредитному, податково-бюджетному і фінансовому секторах, спрямовані на поліпшення бізнес-клімату і посилення верховенства права та боротьбу з корупцією.
Читайте також
Нагадаємо, раніше Україна та МВФ досягли домовленості на рівні експертів щодо п’ятого перегляду програми фінансування на суму 15,6 мільярда доларів.
Україна разом з МВФ оцінює додаткову фінансову потребу на 2025 рік з боку партнерів у розмірі 12−15 млрд доларів через те, що війна буде продовжена і наступного року.
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.