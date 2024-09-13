МВФ і Україна узгодили 5-й перегляд програми фінансування на 15,6 млрд доларів — Finance.ua
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МВФ і Україна узгодили 5-й перегляд програми фінансування на 15,6 млрд доларів

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МВФ і Україна узгодили 5-й перегляд програми фінансування на 15,6 млрд доларів
МВФ і Україна узгодили 5-й перегляд програми фінансування на 15,6 млрд доларів
Україна та МВФ досягли домовленості на рівні експертів щодо п’ятого перегляду програми фінансування на суму 15,6 мільярда доларів.
Про це сказав премʼєр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання Уряду в пʼятницю.
«Стосовно фінансової підтримки — цього тижня маємо домовленість з МВФ на рівні експертів про 5 перегляд нашої програми на 15,6 млрд доларів», — сказав Шмигаль.
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Він зазначив, що Україна виконує всі реформи та структурні маяки.
Прем’єр-міністр України заявив, що найближчим часом Україна отримає транш від Міжнародного валютного фонду у розмірі 1,1 млрд доларів.

Довідка Finance.ua:

  • 10 вресня Шмигаль заявляв, що влада України веде складну роботу з місією МВФ щодо 5-го перегляду програми EFF. Він пояснив складність роботи тим, що ведеться дискусія і діалог про те, яким буде 2025 рік, яким має бути бюджет 2025 року.
  • Це перша місія з початку повномасштабної агресії росії, яка працює безпосередньо в Києві з присутністю керівництва місії.
  • Міжнародний валютний фонд під час п’ятого перегляду програми розширеного фінансування EFF, ймовірно, вимагатиме від України девальвації гривні, зниження облікової ставки та підвищення податків.
За матеріалами:
УНН
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