МВФ і Україна узгодили 5-й перегляд програми фінансування на 15,6 млрд доларів — Finance.ua

МВФ і Україна узгодили 5-й перегляд програми фінансування на 15,6 млрд доларів Вчора 16:02

МВФ і Україна узгодили 5-й перегляд програми фінансування на 15,6 млрд доларів

Україна та МВФ досягли домовленості на рівні експертів щодо п’ятого перегляду програми фінансування на суму 15,6 мільярда доларів.

Про це сказав премʼєр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання Уряду в пʼятницю.

«Стосовно фінансової підтримки — цього тижня маємо домовленість з МВФ на рівні експертів про 5 перегляд нашої програми на 15,6 млрд доларів», — сказав Шмигаль.

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Він зазначив, що Україна виконує всі реформи та структурні маяки.

Прем’єр-міністр України заявив, що найближчим часом Україна отримає транш від Міжнародного валютного фонду у розмірі 1,1 млрд доларів.

Довідка Finance.ua:

10 вресня Шмигаль заявляв, що влада України веде складну роботу з місією МВФ щодо 5-го перегляду програми EFF. Він пояснив складність роботи тим, що ведеться дискусія і діалог про те, яким буде 2025 рік, яким має бути бюджет 2025 року.



Це перша місія з початку повномасштабної агресії росії, яка працює безпосередньо в Києві з присутністю керівництва місії.



Міжнародний валютний фонд під час п’ятого перегляду програми розширеного фінансування EFF, ймовірно, вимагатиме від України девальвації гривні, зниження облікової ставки та підвищення податків.

УНН За матеріалами:

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