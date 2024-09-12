Пишний та Марченко засудили наміри МВФ відвідати росію із місією — Finance.ua

Пишний та Марченко засудили наміри МВФ відвідати росію із місією Вчора 10:48

Пишний та Марченко засудили наміри МВФ відвідати росію із місією

Голова Національного банку України Андрій Пишний і міністр фінансів Сергій Марченко закликали Міжнародний валютний фонд відмовитися від ідеї відрядження місії в росію з метою консультацій за статтею IV статуту фонду.

Про це свідчать їхні пости у Фейсбуці.

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«Разом з колегами з НБУ ми чітко прокомунікували позицію України про непропустимість роботи з країною-агресором. Ми закликаємо ізолювати державу-агресора, не відновлювати діалог та не легітимізувати російський режим. 4-та стаття угоди МВФ, і будь-які інші формальні причини, не можуть бути передумовою для роботи в рф», — написав Марченко на своїй сторінці.

Зі свого боку Пишний додав , що наслідки відновлення співпраці з рф з боку МВФ «можуть бути вкрай негативними та точно суперечитимуть глобальному порядку денному».

«Відновлення співпраці МВФ з рф може бути сприйняте як країною-агресором, так і іншими країнами як розширення можливостей для відновлення діалогу з росією та легітимізацію усіх втрат, завданих Україні», — написав Пишний.

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Як повідомлялося, раніше постійний представник МВФ у рф Аннет Кіобе заявила, що в рамках майбутніх консультацій із росією за статтею IV група співробітників фонду проводитиме віртуальні обговорення з 16 вересня, а потім вирушить у країну для особистих зустрічей.

«Як і у випадку з консультаціями за статтею IV, група співробітників МВФ обговорить економічний розвиток і політику країни», — зазначалося в заяві.

Довідка Finance.ua:

Міжнародний валютний фонд (МВФ) підтвердив, що місія Фонду відвідає росію для обговорення «економічного розвитку і політики країни».

МВФ стане першим великим міжнародним фінансовим органом, який відправить свою офіційну місію до росії після вторгнення в Україну в лютому 2022 року.



Місія МВФ розпочне роботу в онлайн-форматі 16 вересня і продовжить візитом делегації до москви для зустрічей з російськими офіційними особами, де обговорюватимуть економічний розвиток і політику країни.



Фонд не надає кредитування росії з 1998 року, а технічну допомогу — з 2022 року. Остання щорічна місія МВФ відвідала росію в листопаді 2019 року, перед початком пандемії COVID.



Економічна Правда За матеріалами:

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