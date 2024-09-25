Національний кешбек: скільки компаній з власниками з рф беруть участь у програмі — Finance.ua

Національний кешбек: скільки компаній з власниками з рф беруть участь у програмі Сьогодні 10:02 — Особисті фінанси

Національний кешбек: скільки компаній з власниками з рф беруть участь у програмі

Понад 1000 компаній та 167 ФОПів доєднались до програми «Національний кешбек» станом на 13 вересня 2024 року. Три компанії з цього переліку мали власників з російської федерації, на момент початку повномасштабного вторгнення, а ще одним бізнесом і досі володіє громадянин рф. Загалом, більшість компаній у програмі зареєстровані у Києві, на Дніпропетровщині та Львівщині.

Про це повідомляє Опендатабот.

«1 038 компаній та 167 фопів наразі беруть участь у програмі „Національний кешбек“, яка стимулює споживачів купувати товари, вироблені в Україні, та отримувати за це 10% повернення коштів за покупки. Майже третина бізнесів задіяна у сфері виробництва харчових продуктів — 326 бізнесів», — сказано в повідомленні.

Ще майже 17% компаній займаються роздрібною торгівлею — 175 бізнесів. Оптова торгівля посідає третє місце — 146 компаній або 14%.

Інфографіка: Опендатабот

Географія бізнесів

Найбільш активно у програмі взяли участь бізнеси зі столиці: 231 компанія. Наслідує Дніпропетровщина — 112 компаній, а третє місце посідає Львівщина — 96 компаній. До рейтингу також потрапили Київщина та Харківщина — 87 та 76 компаній відповідно.

Найменше бізнесів взяли участь у програмі з прифронтових регіонів — Херсонщини та Донеччини — 5 та 3 компанії відповідно. Жодна компанія з Луганщини також не доєдналась до програми.

Інфографіка: Опендатабот

За даними Опендатабот, три з цих компаній мали російських власників на початок повномасштабного вторгнення. Однак, наразі, всі вони позбулися російського сліду. Йдеться про бізнеси з Полтавщини, Черкащини та Одещини. Зазначимо, що власник компанії з Одещини взяв українське громадянство після початку повномасштабної, тож бізнес позбувся російського сліду на законних підставах.

Позаяк один з бізнесів, який бере участь в програмі Національного кешбеку, досі належить росіянину. Це компанія ТОВ «Ембавуд Україна», яка займається виробництвом меблів та зареєстрована у Самборі Львівської області.

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Минулоріч дохід компанії склав понад 180 млн грн, а чистий прибуток понад 10 млн грн. Ба більш, бізнес активно бере участь у державних тендерах: так, цьогоріч компанія вже виграла 2 тендери на суму понад 914 тисяч грн на поставку меблів для комунального підприємства у Києві та Укравтодора. Варто зазначити, що компанія мала проблеми через власника, пов’язаного з країною-агресором, ще напередодні повномасштабного вторгнення у 2021 році.

Нагадаємо, понад 18 тисяч компаній мали власників з рф станом на 24 лютого 2022 року. Попри законодавчу заборону 621 компанія позбавилась російського сліду від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну.

Як свідчить аналітика R&D центру YouControl, загальна виручка компаній з іноземними інвестиціями, які подали фінансову звітність за 2023 рік, становить 189 млрд грн.

Довідка Finance.ua:

на початку вересня 2024 року в Україні стартував новий урядовий проєкт «Національний кешбек». У рамках програми українці можуть отримувати 10% кешбеку від вартості покупки, який зараховується на спеціальну банківську картку;

виплати кешбеку здійснюватимуться раз на місяць, а саме — до 20 числа наступного місяця;



максимальною сумою зібраного за місяць кешбеку (і виплат) є 3 000 гривень.



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