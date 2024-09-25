Держстат оцінив зростання економіки України влітку 2024 року під час відключення світла — Finance.ua

Держстат оцінив зростання економіки України влітку 2024 року під час відключення світла Сьогодні 16:45 — Казна та Політика

Держстат оцінив зростання економіки України влітку 2024 року під час відключення світла

Державна служба статистики оприлюднила першу оцінку валового внутрішнього продукту України (ВВП) за другий квартал 2024 року. Зростання сповільнилося.

Про це повідомляє Держстат.

За даними статистичного відомства, реальний ВВП зріс на 3,7%. Це нижче зростання у першому кварталі, коли економіка зросла на 6,5%.

Нагадаємо, за даними Держстату, у першому кварталі 2024 року економіка України зросла на 6,5%.

Економіка України загальмувала у другому кварталі 2024 року через відключення світла. Мінекономіки оцінювало зростання економіки у травні на 3,7%, у червні на 1,6%, у липні на 2,7%. Тому Міністерство економіки погіршило очікування на зростання валового внутрішнього продукту України у 2024 році з 4,6% до 3,5%.

Крім того, уряд України значно погіршив прогноз зростання економіки України у 2025 році до 2,7%. Раніше очікувалося зростання на 6,8%.

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