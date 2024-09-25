Держстат оцінив зростання економіки України влітку 2024 року під час відключення світла — Finance.ua
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Держстат оцінив зростання економіки України влітку 2024 року під час відключення світла

Казна та Політика
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Держстат оцінив зростання економіки України влітку 2024 року під час відключення світла
Держстат оцінив зростання економіки України влітку 2024 року під час відключення світла
Державна служба статистики оприлюднила першу оцінку валового внутрішнього продукту України (ВВП) за другий квартал 2024 року. Зростання сповільнилося.
Про це повідомляє Держстат.
За даними статистичного відомства, реальний ВВП зріс на 3,7%. Це нижче зростання у першому кварталі, коли економіка зросла на 6,5%.
Держстат оцінив зростання економіки України влітку 2024 року під час відключення світла
Нагадаємо, за даними Держстату, у першому кварталі 2024 року економіка України зросла на 6,5%.
Економіка України загальмувала у другому кварталі 2024 року через відключення світла. Мінекономіки оцінювало зростання економіки у травні на 3,7%, у червні на 1,6%, у липні на 2,7%. Тому Міністерство економіки погіршило очікування на зростання валового внутрішнього продукту України у 2024 році з 4,6% до 3,5%.
Крім того, уряд України значно погіршив прогноз зростання економіки України у 2025 році до 2,7%. Раніше очікувалося зростання на 6,8%.
🥇 До речі, Україна багата і наповнена визначними й цікавими фактами та рекордами. Всі ці чудові досягнення просто неможливо вмістити на одній карті, але ми спробували щось показати:

Інтерактивна мапа економічних фактів та рекордів України

За матеріалами:
РБК-Україна
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