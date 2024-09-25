Оренду державних земель продаватимуть на аукціонах: де найбільше землі виставили на торги — Finance.ua

Оренду державних земель продаватимуть на аукціонах: де найбільше землі виставили на торги Сьогодні 13:04 — Аграрний ринок

Оренду державних земель продаватимуть на аукціонах: де найбільше землі виставили на торги

В Україні з 1 жовтня проводитимуть онлайн-аукціони з оренди земель державної власності. Торги організовують в межах проєкту «Земельний банк».

Про це повідомляє Кабінет Міністрів України.

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«Цей проєкт створює рівні умови для всіх учасників ринку, де кожен має можливість взяти участь в онлайн-аукціонах на справедливих умовах. Його мета — забезпечити нові можливості для розвитку сільського господарства», — повідомили в уряді.

Кількість аукціонів з оренди державних земель постійно зростає. Наразі на торги виставлені 65 пропозицій з 9 областей України. Найбільша кількість земельних ділянок зосереджена:

у Вінницькій,

Запорізькій,

Черкаській областях.

Фермери та агрокомпанії можуть обрати землі з понад 4000 га.

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«На аукціонах представлені земельні ділянки від невеликих господарств у 2 га до значних масивів у 262 га. Стартова ціна оренди — від 9 тис. грн до 1,14 млн грн», — повідомили в Кабміні.

Оренду землі отримує учасник, який запропонує найвищу ціну в ході онлайн-аукціону. Ознайомитися з лотами можна в електронній торговій системі «Прозорро.Продажі» або на вебсайті «Земельного банку» в розділі «Мапа».

Довідка Finance.ua:

За даними аналітиків, у другому кварталі поточного року (квітень-червень) земля в Україні подорожчала до середніх 43,5 тис. гривень за один гектар.

Це на 3,7% більше за ціну першого кварталу (січень-березень) 2023 року. Вартість «товарної землі» ще більша — 44,8 тис. гривень/га. У торговельному обігу переважає земля, що раніше підпадала під заборону на продаж. Йдеться про так звану товарну землю та землю для ведення особистого селянського господарства.

У яких регіонах найвищі та найнижчі ціни. Найдорожче коштує земля на Черкащині — 78,4 тис. гривень. А також у таких областях:

у Полтавській — 57,7 тис. гривень;

Львівській — 56,8 тис. гривень;

Тернопільській — 55,9 тис. гривень.

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