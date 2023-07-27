Рада ухвалила закон щодо управління землями держпідприємств: чому це важливо — Finance.ua
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Рада ухвалила закон щодо управління землями держпідприємств: чому це важливо

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Рада ухвалила закон щодо управління землями держпідприємств: чому це важливо
Рада ухвалила закон щодо управління землями держпідприємств: чому це важливо
Верховна Рада ухвалила законопроект № 7588 щодо управління землями державних підприємств.
Про це повідомив у своєму Telegram-каналі народний депутат Ярослав Железняк.
«З другої спроби Рада нарешті схвалила № 7588 щодо управління землями державних підприємств. За — 258. В тому числі тут нарешті урегульоване питання земель аграрної академії наук і інших державних земель, які тепер будуть прозоро здавати у оренду на Prozorro. Продажі», — написав він.
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Проєкт Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення ефективності використання земель фізичними особами та суб'єктами державного сектору економіки був зареєстрований у ВРУ ще рік тому. І прийнятий у першому читанні у вересні, після чого його розгляд два рази переносився.
В пояснювальній записці до нормативу зазначається, що реалізація проєкту акта дозволить:
  • підвищити ефективність використання земель сільськогосподарського призначення суб'єктами державного сектору економіки через створення організаційно-правового механізму для удосконалення їх організаційно-правової форми та заміни титулу права постійного користування земельними ділянками на оренду земель;
  • удосконалити порядок переоформлення права постійного користування земельними ділянками;
  • запровадити конкурентний порядок передачі в суборенду земельних ділянок державної власності;
  • збільшити надходження від плати за землю до місцевих бюджетів.
За матеріалами:
УНН
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