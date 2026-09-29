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У Києві не призупиняли роботи «Автостради» на транспортних об’єктах — КМДА

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Департамент та підприємства, які є замовниками робіт, не отримували листа про призупинення робіт
Департамент та підприємства, які є замовниками робіт, не отримували листа про призупинення робіт
У Києві продовжують роботи на об’єктах транспортної інфраструктури, де працює група компаній «Автострада». Інформації про призупинення будівництва та ремонтів замовники робіт не отримували.
Про це повідомив Департамент транспортної інфраструктури Київської міської державної адміністрації (КМДА) у коментарі Укрінформу.
«Департамент та підприємства, які є замовниками робіт, не отримували листа про призупинення робіт на об’єктах транспортної інфраструктури, де працює ГК „Автострада“», — йдеться у повідомленні.

Які роботи в Києві виконує «Автострада»

Зокрема, «Автострада» продовжує будівельні роботи на першій черзі Сирецько-Печерської лінії метро до Виноградаря. Наразі там виконують нагнітання за оправу правого перегінного тунелю, перекладають зовнішні мережі, посилюють стіни котловану, облаштовують профільтраційну завісу та кріплення котловану.
Також триває будівництво монолітної залізобетонної конструкції перегінних тунелів під проспектом Правди та влаштування асфальтобетонного покриття на проспекті Правди.
Крім того, тривають роботи з капітального ремонту Харківського шосе. Зокрема, ремонтують підземні пішохідні переходи, облаштовують велодоріжки та тротуари, монтують нові світлофорні об’єкти й мережу зовнішнього освітлення. Нижні шари асфальтобетонного покриття проїжджої частини на всій ділянці ремонту вже влаштовані.
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Також триває реконструкція шляхопроводу на перетині вулиці Миропільської та Броварського проспекту. Там змонтовані всі вісім металевих балок прогонової будови, перенесені кабельні та телефонні мережі, наразі бетонують плиту прогонової будови.
Нагадаємо, раніше Finance.ua писав, що будівельна компанія «Автострада» заявила про зупинення робіт на всіх об’єктах через припинення державного фінансування капітальних видатків. «Держава в один день, без попереджень, будь-якого обговорення і діалогу, зупинила фінансування всіх капітальних видатків», — повідомляли в компанії.
Також ми розповідали, що заборгованість перед групою компаній «Автострада» за вже виконані роботи становить близько 15 млрд грн. Компанія очікує на відновлення фінансування ключових інфраструктурних проєктів.
За матеріалами:
Укрінформ
Київ
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