День фінансів: жорсткі антикризові заходи, «національний кешбек» у 2027 році, рекордний світовий борг

Вівторок, 29 вересня. В Україні призупиняють фінансування будівництва, ремонтів та благоустрою, у Польщі змінюють правила оплати праці, а уряди різних країн опинилися в замкненому колі.

👀 Перш ніж перейти до новин, хвилинку вашої уваги.

Редакція Finance.ua дуже цінує своїх читачів. Разом з тим вважаємо, що важливо отримувати від вас зворотний зв’язок. Саме тому просимо пройти невеличке опитування. Воно знаходиться Редакція Finance.ua дуже цінує своїх читачів. Разом з тим вважаємо, що важливо отримувати від вас зворотний зв’язок. Саме тому просимо пройти невеличке опитування. Воно знаходиться за цим посиланням. Це займе лише кілька хвилин, однак дуже нам допоможе. Дякуємо за довіру! Попереду багато цікавого🔥.

Жорсткі антикризові заходи

Прем’єр-міністр України Сергій Корецький заявив , що уряд ухвалив рішення про першочергове фінансування державних видатків на тлі складної ситуації з державними фінансами та затримки частини запланованої міжнародної допомоги. Насамперед кошти спрямовуватимуть на оборону, соціальні виплати та зарплати працівникам бюджетної сфери.

Водночас Кабінет Міністрів виділив 518,3 млн грн із резервного фонду державного бюджету на посилення резервних інформаційних систем державних органів. Рішення ухвалили на тлі російських атак на цифрову інфраструктуру.

Страхування воєнних ризиків

Бізнесу розширили можливості державної підтримки на тлі воєнних ризиків. Йдеться про компенсацію збитків, страхових премій та пільгове кредитування для відбудови критичної й виробничої інфраструктури, пошкодженої внаслідок російської збройної агресії.

НБУ готується до завершення війни

Завершення повномасштабної війни може стати серйозним викликом для української економіки, зокрема через скорочення або припинення міжнародної фінансової допомоги. Національний банк України вже готується до такого сценарію та розробляє альтернативні плани дій.

🗨️ «Завершення повномасштабного вторгнення — це буде глобальний шок для української економіки. Глобальний шок! Ми про нього вже думаємо», — заявив голова Національного банку України Андрій Пишний.

«Національний кешбек» у 2027 році

Програму «Національний кешбек» можуть продовжити у 2027 році, але в разі позитивного рішення її формат суттєво змінять. Зокрема, виплати можуть спрямувати на окремі категорії товарів, де українські виробники стикаються з конкуренцією з боку імпорту.

Оренда квартир в Україні

Дані OLX Нерухомість показують , що за літо 2026 року на ринку довгострокової оренди квартир в Україні змінилися попит, кількість пропозицій і вартість житла. Найбільше попит зріс у західних областях, тоді як пропозиція однокімнатних квартир збільшилася переважно на півдні та сході країни. Медіанні ціни на оренду в більшості регіонів також підвищилися.

🏠💡 Масовані атаки на енергетичну інфраструктуру змінили логіку попиту вибору житла: покупець дивиться не лише на локацію та ціну, а й на те, чи протримається будинок без світла, води й опалення тижні поспіль. Зі свого боку девелопери відповіли на цей запит не точковими рішеннями, а системним продуктом — автономними житловими комплексами і мікромістами, де вся інфраструктура спроєктована як єдиний контур.

Як концепція «місто в місті» змінює ринок нерухомості, читайте в нашій новій статті:

Валютний ринок

Минулого тижня Національний банк дозволив долару США дорожчати протягом кількох днів. Тиждень завершився на рівні 44,84 грн/$, що на 0,4% більше, ніж тижнем раніше. Аналітики ICU зазначають , що НБУ майже не змінював обсяги продажу валюти, водночас дозволив гривні дещо послабшати. Таким чином регулятор продовжив демонструвати гнучкість курсоутворення.

Укрпошта оновила застосунок

Укрпошта додала в застосунок Укрпошта 2.0 можливість оплачувати посилки та післяплату. Компанія також працює над розширенням можливостей застосунку. Серед майбутніх послуг: доставка посилок до поштоматів і можливість оплачувати відправлення безпосередньо в поштоматі.

Новий звіт для роботодавців

З 1 жовтня 2026 року роботодавці мають подавати нову форму Звіту про нарахування, обчислення та сплату внеску на підтримку працевлаштування осіб з інвалідністю. Звіти за І-ІІІ квартали 2026 року необхідно подати не пізніше 9 листопада, а визначені суми внеску сплатити до 19 листопада.

До речі, за словами експертів, якщо рішення про припинення діяльності вже прийнято, краще закрити ФОП у вересні. Це дасть змогу уникнути сплати податків за жовтень.

Що найбільше хвилює українців

Респондентам запропонували 12 варіантів відповіді на запитання «Що Вас хвилює найбільше на цей час?». Найчастіше українці називали корупцію у владі — 50%. На другому місці — масовані ракетно-дронові удари, які хвилюють 40% опитаних. 72% вважають, що за час повномасштабного вторгнення рівень корупції в Україні зріс.

Світовий борг

Світовий борг у першій половині року зріс на 10 трлн доларів і перевищив 365 трлн доларів. Уряди опинилися у замкненому колі: великі бюджетні дефіцити поєднуються зі зростанням витрат на обслуговування боргу, тоді як політичної волі для розв’язання цієї проблеми бракує.

Нові правила оплати праці в Польщі

Європейський Союз поступово запроваджує нові правила прозорості оплати праці, які мають зробити зрозумілішими відмінності в зарплатах чоловіків і жінок. Для великих компаній це означатиме не лише нову звітність, а й детальніший аналіз усіх складових винагороди працівників. При розрахунку розриву в оплаті праці враховуватимуть не лише базовий оклад. До аналізу входитимуть погодинні або місячні ставки, премії, надбавки за вислугу років, святкові та квартальні бонуси.