Приватизація на 5 млрд грн: аналіз найдорожчих лотів Фонду держмайна (інфографіка) — Finance.ua

Приватизація на 5 млрд грн: аналіз найдорожчих лотів Фонду держмайна (інфографіка) Сьогодні 15:00 — Фондовий ринок

Приватизація на 5 млрд грн: аналіз найдорожчих лотів Фонду держмайна (інфографіка)

Держава отримала майже 3,5 млрд грн за 20 найдорожчих лотів за стартовою ціною, проданих до введення в Україні воєнного стану.

Про це повідомляє в дослідженні YouControl.

Після 24-го лютого загальна вартість проданих інших 20 лотів склала 1,7 млрд грн.

Найдорожчою за останні 6 років стала

«Калуська теплоелектроцентраль — нова», підприємство придбали за 801 млн грн. Аналітики R&D центру YouControl проаналізували 40 найдорожчих лотів Фонду державного майна за стартовою ціною і виявили пов’язаність переможців з фінансово-промисловими групами та появу нових цікавих тенденцій.

Угоди по 11 лотам, проданим до початку повномасштабного вторгнення, були підписані у 2021 році, 5 — у 2020 році, 3 — у 2019 році та 1 — у 2018 році.

За цей час продали 4 державні пакети акцій підприємств, 5 єдиних майнових комплексів держкомпаній, цілісний майновий комплекс «Одесавинпром».

А також низку окремих об’єктів нерухомості, серед яких частини приміщень заводу «Арсенал», адміністративна будівля поруч із торговим центром «Ocean Plaza», будівля готелю «Рассвет» у Дніпрі та ін. У столиці знаходяться 9 проданих лотів, 2 — на Львівщині та по одному — у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій, Івано-Франківській, Миколаївській, Одеській, Рівненській, Хмельницькій та Черкаській областях.

🥇 До речі, Україна багата і наповнена визначними й цікавими фактами та рекордами. Всі ці чудові досягнення просто неможливо вмістити на одній карті, але ми спробували щось показати:

Від продажу проаналізованих 20 об’єктів, що реалізовані до 24.02.2022 року і мали найвищу стартову ціну, держава отримала майже 3,5 млрд грн.

Угоди по 11 лотам після введення в Україні воєнного стану, були підписані у 2023 році, 5 — у 2022 році та 4 — у 2024 році. За цей період продано 4 державні пакети акцій підприємств, зокрема, акції двох ювелірних заводів, 12 єдиних майнових комплексів держкомпаній, як-от: «Морський торговельний порт Усть-Дунайськ», «Готель «Козацький», «Електронмаш» та 4 окремих об’єкти нерухомості ДП «Укрспирт». У Києві знаходяться 5 з проданих лотів, 4 — у Львівській області, 3 — в Одеській, по 2 компанії на Тернопільщині та Дніпропетровщині. І по одній — у Вінницькій, Волинській, Рівненській та Сумській областях. Загальна вартість лотів, проданих після початку повномасштабного вторгнення, які мали найбільшу стартову ціну, склала 1,7 млрд грн.

Переважна більшість з проаналізованих 40 лотів, продані за ціною, що перевищує стартову. Проте є 4 лоти, що реалізовані державою за стартовою ціною через викуп за ціною, запропонованою учасником. А також 2 об’єкти, що віддали за нижчою вартістю через аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій.

До 24.02.2022 року найдорожчим за ціною продажу та приростом від стартової вартості став «Готель «Дніпро» на Хрещатику. За результатами За результатами аукціону , ціна зросла в понад 13 разів і склала 1,1 млрд грн, також у цих торгах взяла участь найбільша кількість учасників — 29.

Після початку повномасштабного вторгнення найбільший приріст — більш ніж в 5 разів від стартової ціни до ціни продажу об’єкта, відбувся під час реалізації єдиного майнового комплексу (далі — ЄМК) «Київського експериментального протезно-ортопедичного підприємства», за який змагалися 13 учасників. Сума продажу склала 165 млн грн при стартовій ціні в понад 31 млн грн.

Найдорожчим проданим лотом за цей період став ЄМК ДП «Готель «Козацький» поруч із Майданом Незалежності. Його поруч із Майданом Незалежності. Його продали за 400 млн + 1 тис. грн при стартовій вартості в 155,5 млн грн.

Довідка Finance.ua:

До введення в Україні воєнного стану стартова вартість об’єктів державної приватизації була вищою. Крім того, серед двадцятки найдорожчих лотів, виставлених на продаж до 24.02.2022 року, було 6 єдиних майнових комплексів державних підприємств. Після початку повномасштабного вторгнення кількість таких лотів зросла вдвічі та становила 12.

Майже половина з проаналізованих об’єктів, що продані до 24.02.2022 року, розташовані у Києві. Після введення в Україні воєнного стану інтерес інвесторів змістився в інші області.

Більшість держпідприємств, чиї майнові комплекси були реалізовані державою, є і були збитковими. Приватизація державних об’єктів є одним із засобів додаткових надходжень до бюджету. Часто однією з умов приватизації є погашення заборгованості як перед бюджетом, так і по заробітній платі перед працівниками.

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