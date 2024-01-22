День фінансів: сума видатків на оборону та безпеку, законопроект про множинне громадянство та указ про історично населені українцями території рф — Finance.ua

День фінансів: сума видатків на оборону та безпеку, законопроект про множинне громадянство та указ про історично населені українцями території рф Сьогодні 17:50

У понеділок, 22 січня, Президент України Володимир Зеленський заявив, що Польща надає новий оборонний пакет Україні. Також президент Польщі Анджей Дуда повідомив, що лише допомога Україні від США може допомогти уникнути спалаху великої війни в Європі.

Указ про історично населені українцями території рф. Президент Володимир Зеленський Президент Володимир Зеленський підписав указ «Про історично населені українцями території російської федерації». В указі йдеться, що росія протягом століть систематично вчиняла та продовжує вчиняти дії, спрямовані на знищення національної ідентичності, пригноблення українців, порушення їхніх прав і свобод, у тому числі на історично населених ними землях на Кубані, Стародубщині, Північній та Східній Слобожанщині, в межах сучасних Краснодарського краю, Білгородської, Брянської, Воронезької, Курської, Ростовської областей рф.

Також Зеленський вніс до Ради законопроект про множинне громадянство.

При цьому він зазначив, що станом на зараз не бачить конкретних деталей від Генштабу, щоб була потреба у мобілізації 500 тисяч українців.

А Міноборони України перевело політику закупівель на стандарти НАТО.

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