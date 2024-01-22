Ціни на пальне в роздріб йдуть донизу через низьке споживання та високу конкуренцію на ринку — Finance.ua

Ціни на пальне в роздріб йдуть донизу через низьке споживання та високу конкуренцію на ринку Сьогодні 13:34 — Енергетика

Ціни на пальне в роздріб йдуть донизу через низьке споживання та високу конкуренцію на ринку

На минулому тижні(15−21 січня) ряд мереж АЗС знизили ціни на пальне. Експерти вважають, що причиною ведмежого тренду на ринку є низький рівень попиту на пальне, що характерно для зими, а також висока конкуренція на ринку. Тим часом в гуртовому сегменті ціни на дизпальне показують незначне зростання, а ціни на бензини та автогаз продовжують падати.

Ціни на нафту на минулому тижні помірно зростали , проте сам тиждень закінчився зниженням. Головними чинниками висхідного тренду на ринку були напруженість на Близькому сході, а також перебої в поставках сировини, що компенсувало побоювання інвесторів щодо слабкого відновлення китайської економіки.

В п’ятницю 19 січня нафта еталонної марки Brent здешевшала на 54 центи та закріпилась на позначці 78,56 долара за барель, тоді як нафта американської марки West Texas Intermediate здешевшала на 67 центів до 73,41 долара за барель. Загалом за минулий тиждень нафта Brent додала в ціні 0,5%, тоді як долар США здорожчав більш ніж на 1%.

Слабкий попит та конкуренція стримують зростання на гуртовому ринку

За даними закритої аналітики профільного видання « НафтоРинок » наприкінці минулого тижня цінові пропозиції дизпального дрібним гуртом стабілізувалися. Низький попит на пальне не дає ринку зростати, а конкуренція змушує окремих постачальників знижувати пропозиції.

Середня ціна дизпального станом на 19 січня склала 44,24 грн/л, що на 0,2% більше, ніж 12 січня. Водночас спотовий ринок у Європі напередодні виріс на 1,4−1,7% в залежності від місця відвантаження: за північно-західними портами збільшення ціни дизпального становили 11 доларів/тонна, по Середземномор’ю вартість ресурсу зросла на 14 доларів/тонна, до 796−807 доларів/тонна і 797−813 доларів/тонна відповідно.

З кінця минулого тижня збільшення спотових цін становить 0,3−1,8%. Імпорт дизпалива за 17 днів січня зменшився на 9,8% порівняно з аналогічним періодом грудня 2023 року.

Гуртові пропозиції дизпалива в п’ятницю 19 січня оголошували від 41,30−41,70 грн/л, з підвищенням ціни до 42,00−42,30 грн/л на Півдні за дунайськими базисами. Загалом, середня вартість ресурсу по Одеському регіону становила 42,40 грн/л і залишається мінімальною в країні. Порівняно з минулою п’ятницею 12 січня, середній показник зменшився на 0,3% до 42,40 грн/л.

Середні ціни на бензини у гурті станом на п’ятницю 19 січня зменшились: середня вартість А-92 — на 0,69% (-0,28 грн/л), до 40,54 грн/л, а середня А-95 — на 0,90% (-0,40 грн/л), до 44,01 грн/л щодо 12 січня.

Найнижчі пропозиції А-92 оголошені у столичному регіоні від 40,20 грн/л, зменшились на 0,20% (-0,08 грн/л). Пропозиції імпорту А-95 у південних портах починались від 41,60 грн/л, зменшились на 2,12% (-0,90 грн/л). На південно-західному кордоні, у Чернівецькій області - від 42,30 грн/л, збільшились на 0,36% (+0,15 грн/л). На західному кордоні, у Львівській області - від 42,00 грн/л, знизились на 1,64% (-0,70 грн/л). У столичному регіоні, найнижчі ціни встановлені від 41,35 грн/л, зменшились на 0,19% (-0,08 грн/л).

ukragroconsult За матеріалами:

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