Лише допомога Україні від США може допомогти уникнути спалаху великої війни в Європі, — Дуда Сьогодні 16:24

Продовження допомоги від Сполучених Штатів Америки — це єдина надія на перемогу України у боротьбі з росією та спосіб уникнути спалаху великої війни в Європі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента Польщі Анджея Дуду в ефірі Fox News

За його словами, ухвалення Конгресом США додаткового фінансування допомоги Україні є «єдиною надією на перемогу країни у війни з росією, і одночасно способом уникнути більшої війни та необхідності участі в ній американських військових».

«Якщо рф виграє цю війну та нападе на іншу країну, це означало б ризик ще однієї великої війни в Європі. Тож лише США можуть допомогти уникнути спалаху такої війни, надаючи підтримку Україні», — наголосив Дуда.

Нагадаємо, за останні кілька місяців у Палаті представників і Сенаті Конгресу США розгорілася «політична війна» між демократами та республіканцями через законопроєкт щодо надання фінансової допомоги Україні та іншим союзникам.

Ще у жовтні 2023 року президент США Джо Байден подав до Конгресу законопроєкт, що передбачає виділення 106 млрд доларів на допомогу Ізраїлю, Україні й Тайваню, а також на зміцнення оборонно-промислового комплексу. З цієї суми на Україну пропонувалося виділити 61,3 млрд доларів, а на Ізраїль — 14,3 млрд доларів.

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