Зеленський підписав указ про історично населені українцями території рф: що він передбачає — Finance.ua

Зеленський підписав указ про історично населені українцями території рф: що він передбачає Сьогодні 13:01 — Казна та Політика

Зеленський підписав указ про історично населені українцями території рф: що він передбачає

Президент Володимир Зеленський підписав указ «Про історично населені українцями території російської федерації». Він, зокрема, доручив Кабміну розробити план дій щодо збереження національної ідентичності українців у росії.

Указ № 17/2024 оприлюднено на сайті ОПУ.

В указі йдеться, що росія протягом століть систематично вчиняла та продовжує вчиняти дії, спрямовані на знищення національної ідентичності, пригноблення українців, порушення їхніх прав і свобод, у тому числі на історично населених ними землях на Кубані, Стародубщині, Північній та Східній Слобожанщині, в межах сучасних Краснодарського краю, Білгородської, Брянської, Воронезької, Курської, Ростовської областей рф.

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При цьому росія повинна дотримуватись міжнародних зобов’язань щодо забезпечення українцям, які проживають на її територіях, прав на здобуття освіти українською мовою та її вільне використання, громадянських, соціальних, культурних та релігійних прав.

У зв’язку з цим Зеленський доручив Кабміну розробити план дій щодо збереження національної ідентичності українців у росії, зокрема на історично населених ними землях, передбачивши:

опрацювання питання стосовно збору та вивчення фактів і свідчень про злочини, вчинені проти українців, що проживають на територіях рф, історично населених етнічними українцями, про політику примусової русифікації, політичні репресії та депортації, у тому числі щодо утворення центру із зазначених питань;

активізацію роботи з протидії російській дезінформації та пропаганді з історії та сьогодення українців у росії та всіх поневолених нею народів;

розвиток взаємодії між українцями та поневоленими росією народами;

забезпечення спільно з Національною академією наук України підготовки й поширення в Україні та світі матеріалів про понад тисячолітню історію українського державотворення, історичні зв’язки земель, населених етнічними українцями, з українськими національними державними утвореннями у різні історичні періоди;

висвітлення у навчальних програмах та підручниках правдивої історії етнічних українців на історично населених ними землях у межах рф.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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