Боргів на кілька мільярдів: міністр розповів, чому за світло платитимуть усі — Finance.ua

Боргів на кілька мільярдів: міністр розповів, чому за світло платитимуть усі Сьогодні 14:00 — Особисті фінанси

Боргів на кілька мільярдів: міністр розповів, чому за світло платитимуть усі

Мораторій на вимкнення світла за борги в Україні було скасовано, оскільки населення дедалі частіше не оплачувало рахунки за електрику.

Про це сказав в ефірі телемарафону міністр енергетики Герман Галущенко.

«Ми давно спостерігали за ситуацією. Дійсно, із початком великої агресії ми одразу ухвалили рішення, яке забезпечило, що електроенергію споживачам не відключатимуть. Але зараз ми побачили, що, на жаль, почалися зловживання цим мораторієм», — заявив він.

Галущенко зазначив, що через мораторій за світло не платили українці в тих регіонах, які далеко від лінії фронту. Водночас міністр підкреслив, що скасування мораторію не означає, що світло відключатимуть усім споживачам без розбору.

«Ідеться про те, що має бути справедливість. Це несправедливо, коли люди, які живуть у регіонах, наближених до бойових дій, платять, а люди, які живуть у регіонах віддалених, не платять», — сказав Галущенко.

Міністр додав, що сума боргу за світло сягає кількох мільярдів гривень. Лише в Київській області споживачі заборгували майже 2 мільярди, а в Чернівецькій — понад один мільярд гривень.

Довідка Finance.ua:

Кабмін 29 грудня 2023 року скасував мораторій на відключення світла за несплату послуги. Умови мораторію продовжують діяти тільки для окупованих територій і тих, де тривають бойові дії;

за словами голови комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрія Геруса, від мораторію вирішили відмовитися через зростання боргів, до того ж за комунальні послуги часто не платять заможні українці;

за словами експерта з питань енергетики «Українського інституту майбутнього» Андріана Прокіпа, електроенергію відключатимуть тим споживачам, у яких сума боргу перевищує 3 тисячі гривень і хто не платить понад два місяці.

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