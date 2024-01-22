В Україні готуються до запуску реєстру міжнародних автобусних маршрутів — Finance.ua

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В Україні готуються до запуску реєстру міжнародних автобусних маршрутів

Казна та Політика
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В Україні готуються до запуску реєстру міжнародних автобусних маршрутів
В Україні готуються до запуску реєстру міжнародних автобусних маршрутів
В Україні завершують підготовку до запуску Реєстру міжнародних автобусних маршрутів, що дозволить пасажиру отримати інформацію про офіційні регулярні маршрути і можливість купити квиток.
Про це повідомила пресслужба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України.
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«Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України спільно з Укртрансбезпека готуються до запуску Реєстру міжнародних автобусних маршрутів у рамках реформи міжнародних пасажирських перевезень», — сказано в повідомленні.
Як зазначається, наразі триває підключення міжнародних перевізників та компаній з продажу квитків до Реєстру.

Для чого це потрібно

«Ключова мета — надати пасажиру інформацію про офіційні регулярні маршрути, перевізників, можливість придбати квиток та залишити зворотний зв’язок про поїздку на одному ресурсі», — зазначили у міністерстві.
Водночас, як повідомляється, з кількома компаніями вже тестується можливість придбати квиток на рейс онлайн завдяки інтеграції.
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Міністерство пропонує перевізникам, та агрегаторам, які ще не приєднались до державного ресурсу, долучитись до проєкту також.
«Це безплатне та доступне рішення, яке забезпечить сервіс пасажирам та збільшить майданчики для продажу квитків для бізнесу», — зауважили у міністерстві.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
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