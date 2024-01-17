В уряді анонсували пільги для бізнесу в постраждалих від війни регіонах — Finance.ua

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В уряді анонсували пільги для бізнесу в постраждалих від війни регіонах

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В уряді анонсували пільги для бізнесу в постраждалих від війни регіонах
В уряді анонсували пільги для бізнесу в постраждалих від війни регіонах
Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури сформувало пріоритети роботи на 2024 рік, серед яких — законодавчі ініціативи щодо запровадження довгострокових пільг для бізнесу, що працює у регіонах, котрі постраждали від війни.
«Ідеться про низку пільг для бізнесу, який працюватиме у найбільш постраждалих регіонах під час дії воєнного стану та до 25 років після його закінчення. У першу чергу йдеться про спрощення регуляторних процедур та обмеження перевірок», — зазначив міністр Олександр Кубраков.
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Наприклад, за його словами, це запровадження механізму страхування інвестицій від воєнних ризиків та спрощення реалізації проєктів державно-приватного партнерства та концесії.
Крім того, для сталого розвитку територій, на які поширюватиметься дія закону, пропонується передбачити надбавку до посадових окладів працівникам бюджетної сфери, які працюватимуть на таких територіях.
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Раніше повідомлялося, що прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розраховує на створення понад 1 тис. нових ветеранських бізнесів у рамках програми «єРобота» у 2024 році.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Фінансовий клуб
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