В уряді анонсували пільги для бізнесу в постраждалих від війни регіонах — Finance.ua

В уряді анонсували пільги для бізнесу в постраждалих від війни регіонах Сьогодні 09:30

В уряді анонсували пільги для бізнесу в постраждалих від війни регіонах

Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури сформувало пріоритети роботи на 2024 рік, серед яких — законодавчі ініціативи щодо запровадження довгострокових пільг для бізнесу, що працює у регіонах, котрі постраждали від війни.

«Ідеться про низку пільг для бізнесу, який працюватиме у найбільш постраждалих регіонах під час дії воєнного стану та до 25 років після його закінчення. У першу чергу йдеться про спрощення регуляторних процедур та обмеження перевірок», — зазначив міністр Олександр Кубраков.

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Наприклад, за його словами, це запровадження механізму страхування інвестицій від воєнних ризиків та спрощення реалізації проєктів державно-приватного партнерства та концесії.

Крім того, для сталого розвитку територій, на які поширюватиметься дія закону, пропонується передбачити надбавку до посадових окладів працівникам бюджетної сфери, які працюватимуть на таких територіях.

Раніше повідомлялося, що прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розраховує на створення понад 1 тис. нових ветеранських бізнесів у рамках програми «єРобота» у 2024 році.

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