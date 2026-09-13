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АЗС отримуватимуть автоматичні попередження про наближення ворожих дронів

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російські війська суттєво посилили атаки на автозаправні станції в Україні. У відповідь уряд готує нові заходи безпеки, зокрема систему автоматичного сповіщення про наближення російських безпілотників.
Про це повідомив прем’єр-міністр Сергій Корецький.

На АЗС облаштують додатковий захист

За його словами, під удари останніми днями потрапляли АЗС у Києві та на міжнародних автомобільних трасах.
Щоб посилити захист працівників і клієнтів та забезпечити стабільну роботу заправок, уряд провів термінову нараду з представниками паливного ринку.
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До обговорення долучилися представники Міненерго, Мінекономіки, Мінфіну, Мінінфраструктури, РНБО, ДСНС та МВС.
Учасники зустрічі обговорили посилення захисних споруд для наземної інфраструктури, а також облаштування укриттів на території автозаправних комплексів.

АЗС отримуватимуть автоматичні попередження про дрони

Окрему увагу приділили новій системі попередження про дрони. Вона має автоматично відстежувати напрямок руху безпілотників та оперативно повідомляти автозаправні комплекси про наближення повітряної загрози.
Після тестування системи на АЗС її планують масштабувати на інші сфери бізнесу.
«Міністри отримали задачу максимально прискорити цей процес», — наголосив Корецький.
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Під час зустрічі також проаналізували ситуацію із запасами нафтопродуктів та цінами на пальне.
Уряд пов’язує потенційне зростання вартості, зокрема, зі змінами на світовому ринку нафти на тлі подій на Близькому Сході та перебоїв із постачанням.
Водночас влада планує спростити логістику для постачальників пального. Зокрема, йдеться про залізничні перевезення та спрощення митних процедур для бензовозів за аналогією з механізмами, які застосовували у 2022 році.
За матеріалами:
Слово і Діло
АЗСПальне
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