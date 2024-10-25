День фінансів: субсидії на оренду житла для ВПО, банки нового типу, тонкощі інвестування в монети — Finance.ua

День фінансів: субсидії на оренду житла для ВПО, банки нового типу, тонкощі інвестування в монети Сьогодні 17:45

У п’ятницю, 25 жовтня, поділимось секретами вдалого інвестування в монети та розповімо про наслідки відмови від фіксації курсу.

Майбутнє української економіки. Експерти KSE Institute Експерти KSE Institute проаналізували майбутнє української економіки. У прогнозі сказано, що курс долара до 2027 становитиме 48.6 грн. Інфляція залишиться вище цільового рівня 5% до 2027 року. Потреба у фінансовій допомозі буде $90 млрд до 2027 року.

Корупція у МСЕК. Кабінет Міністрів Кабінет Міністрів затвердив план щодо протидії корупційним та іншим правопорушенням серед Медико-соціальних експертних комісій на виконання рішень РНБО та президента. МСЕК у тому вигляді, як вони існують, будуть ліквідовані вже цього року.

Нардеп Данило Гетманцев повідомив, що в Державній податковій служби провели перевірку посадовців, які оформили інвалідність після 24 лютого 2022 року. Після перевірки 16 з 17 людей звільнилися.

Експериментальний проєкт для ВПО. Уряд Уряд затвердив експериментальний проєкт надання внутрішньо переміщеним особам субсидій на оренду житла шляхом компенсації орендодавцю вартості оренди житла, яке винаймає ВПО. Спочатку реалізація проєкту буде запроваджена у 9 прифронтових областях.

Також Управління Верховного комісара ООН у справах біженців виділило додаткові 265 мільйонів гривень на фінансування програми «Прихисток».

Банки нового типу. Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендував Верховній Раді Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендував Верховній Раді прийняти законопроєкт щодо розвитку фінансової інклюзії в Україні. Згідно з документом, банки повинні будуть забезпечити належний доступ до фінансових послуг як громадян України, так і мікропідприємств у районах, наближених до зони бойових дій, на звільнених територіях, а також на важкодоступних та малонаселених територіях.

Вклади українців. За За даними Фонду гарантування, станом на 1 жовтня 2024 року загальна сума вкладів фізичних осіб у банках України склала 1 325,7 млрд грн, що на 24,7 млрд грн більше за аналогічний показник на 1 вересня. Від початку 2024 року загальний приріст вкладів громадян склав 90,9 млрд грн, з яких 54,1 млрд грн — реальне зростання.

Відмітимо, що найвищі ставки в доларі на 3 місяці — 2,25% річних — наразі пропонують два банки: Радабанк та Акордбанк. Ті самі банки пропонують найбільшу дохідність і за євровими вкладами.

Купівля інвестиційних монет. Національний банк Національний банк розширив мережу з купівлі інвестиційних монет у населення та приймання пошкоджених для оцінки. Окрім Києва каси працюватимуть ще в чотирьох регіонах.

Інвестувати в монети цікаво та вигідно. Треба лише розібратися, в які краще вкладатися, а також як цим безпечно займатися. Про все це розповідаємо в новому матеріалі:

Кредити на житло. Дані НБУ Дані НБУ свідчать , що в серпні 2024 року банки України видали 701 іпотечний кредит на загальну суму 1,2 млрд грн. Середньозважена ефективна ставка за іпотечними кредитами в серпні зросла до 8,2% річних з 8% у липні. Найбільше іпотечних кредитів видають у Києві та Київській області (345 договорів на загальну суму 678,8 млн грн, що становить 55,3% від загального обсягу).

«Укрфінжитло» планує перейти на залучення міжнародних коштів для «єОселі».

Завод Baykar в Україні. Турецький виробник безпілотних літальних апаратів Baykar Турецький виробник безпілотних літальних апаратів Baykar розраховує завершити будівництво українського заводу влітку наступного року. Очікується, що завод буде виробляти безпілотники TB2 або його варіант TB3 з більшою вантажопідйомністю.

Наслідки відмови від фіксації курсу. Ексголова Ради Національного банку Богдан Данилишин Ексголова Ради Національного банку Богдан Данилишин вважає , що відмова від фіксації курсу завдає невиправданих збитків Україні. «Скільки б нам партнери не давали коштів — НБУ все спускає на політику валютної лібералізації, і чим далі — тим більше», — каже Данилишин.

Водночас директор Департаменту монетарної політики та економічного аналізу НБУ Володимир Лепушинський заявляє, що на валютному ринку України в умовах війни та високих видатків уряду на оборону зберігатиметься структурний дефіцит валюти, який буде покривати НБУ з резервів.

Статки Маска. Статки Ілона Маска Статки Ілона Маска зросли на $33,5 мільярда за четвер, коли акції Tesla Inc. показали найбільше зростання за понад десятиліття, зміцнюючи його лідерство у списку мільярдерів. Цей стрибок відбувся після чотирьох кварталів розчарувань у фінансових показниках.

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