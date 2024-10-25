Українці за місяць взяли іпотечних кредитів на понад 1 млрд грн: в яких областях найбільше — Finance.ua

Українці за місяць взяли іпотечних кредитів на понад 1 млрд грн: в яких областях найбільше Сьогодні 16:03 — Кредит&Депозит

Українці за місяць взяли іпотечних кредитів на понад 1 млрд грн: в яких областях найбільше

У серпні 2024 року банки України видали 701 іпотечний кредит на загальну суму 1,2 млрд грн.

Про це свідчать дані Національного банку.

Зазначається, що обсяг наданих населенню іпотечних кредитів у серпні 2024 року зріс порівняно з попереднім місяцем (липнем 2024 року) на 2,3%, порівняно з серпнем минулого року — на 34,1%.

Більшість угод, як і раніше, укладалися на вторинному ринку нерухомості.

Рушієм іпотечного сегмента залишається пільгове кредитування в межах програми «єОселя» (майже всі кредити в серпні надано в межах цієї програми).

Середній відсоток на іпотеку

Середньозважена ефективна ставка за іпотечними кредитами в серпні зросла до 8,2% річних з 8% у липні.

Де видали найбільше іпотечних кредитів

У регіональному розрізі найбільше іпотечних кредитів у серпні видано:

у Києві та Київській області (345 договорів на загальну суму 678,8 млн грн, що становить 55,3% від загального обсягу);

у Львівській області (37 договорів на 70,9 млн грн);

в Івано-Франківській області (32 договори на 52,1 млн грн);

у Дніпропетровській області (33 договори на 48,9 млн грн).

Інфографіка: НБУ

За даними НБУ, банки знижують ставки за депозитами як для бізнесу, так і для населення. Водночас знижується вартість кредитів для підприємств. Іпотечне кредитування пожвавлюється завдяки програмі «єОселя». Частка іпотеки зросла до 12,4% чистого гривневого роздрібного кредитного портфеля.

Нагадаємо, житловий сертифікат єВідновлення дозволили використовувати , щоб частково або повністю покрити перший внесок іпотеки за програмою єОселя. Сертифікат можна використати для оплати першого внеску єОселі, який за умовами програми має бути не менш ніж 20% від вартості житла.

Довідка Finance.ua:

минулого року українські громадяни активно брали кредити на нерухомість у Польщі. У 2023 році понад 2 тисячі українців скористалися державною програмою на придбання першого житла. Проте наразі банки припинили приймати заявки на кредити під 2% річних;

під час війни змінився портрет типового іпотечного позичальника — за кредитами дедалі частіше звертаються молоді сім’ї без дітей. До війни ситуація була протилежною.

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