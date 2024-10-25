Українці за місяць взяли іпотечних кредитів на понад 1 млрд грн: в яких областях найбільше — Finance.ua

Українці за місяць взяли іпотечних кредитів на понад 1 млрд грн: в яких областях найбільше
У серпні 2024 року банки України видали 701 іпотечний кредит на загальну суму 1,2 млрд грн.
Про це свідчать дані Національного банку.
Зазначається, що обсяг наданих населенню іпотечних кредитів у серпні 2024 року зріс порівняно з попереднім місяцем (липнем 2024 року) на 2,3%, порівняно з серпнем минулого року — на 34,1%.
Більшість угод, як і раніше, укладалися на вторинному ринку нерухомості.
Рушієм іпотечного сегмента залишається пільгове кредитування в межах програми «єОселя» (майже всі кредити в серпні надано в межах цієї програми).
Середній відсоток на іпотеку
Середньозважена ефективна ставка за іпотечними кредитами в серпні зросла до 8,2% річних з 8% у липні.
Де видали найбільше іпотечних кредитів
У регіональному розрізі найбільше іпотечних кредитів у серпні видано:
- у Києві та Київській області (345 договорів на загальну суму 678,8 млн грн, що становить 55,3% від загального обсягу);
- у Львівській області (37 договорів на 70,9 млн грн);
- в Івано-Франківській області (32 договори на 52,1 млн грн);
- у Дніпропетровській області (33 договори на 48,9 млн грн).
За даними НБУ, банки знижують ставки за депозитами як для бізнесу, так і для населення. Водночас знижується вартість кредитів для підприємств. Іпотечне кредитування пожвавлюється завдяки програмі «єОселя». Частка іпотеки зросла до 12,4% чистого гривневого роздрібного кредитного портфеля.
Нагадаємо, житловий сертифікат єВідновлення дозволили використовувати, щоб частково або повністю покрити перший внесок іпотеки за програмою єОселя. Сертифікат можна використати для оплати першого внеску єОселі, який за умовами програми має бути не менш ніж 20% від вартості житла.
Довідка Finance.ua:
- минулого року українські громадяни активно брали кредити на нерухомість у Польщі. У 2023 році понад 2 тисячі українців скористалися державною програмою на придбання першого житла. Проте наразі банки припинили приймати заявки на кредити під 2% річних;
- під час війни змінився портрет типового іпотечного позичальника — за кредитами дедалі частіше звертаються молоді сім’ї без дітей. До війни ситуація була протилежною.
Що не так з іпотекою в Україні 🔍
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