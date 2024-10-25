Гетманцев розповів про банки нового типу — законопроєкт Сьогодні 13:00 — Казна та Політика

Гетманцев розповів про банки нового типу — законопроєкт

Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендував Верховній Раді прийняти законопроєкт про щодо розвитку фінансової інклюзії в Україні.

розвитку фінансової інклюзії в Україні за основу. Як повідомив голова комітету Данило Гетманцев, Комітет рекомендував прийняти законопроєкт N12044 про внесення змін до деяких законів України щодов Україні за основу.

Мета

Головною метою законопроекту є створення правових засад для появи на ринку фінансових послуг України нового різновиду надавачів фінансових послуг — банків фінансової інклюзії.

Навіщо банки фінансової інклюзії?

Банки мають забезпечити належний доступ до фінансових послуг як громадян України (зокрема соціально вразливих груп населення), так і мікропідприємств (суб'єктів, чистий річний дохід від будь-якої діяльності яких не перевищує суму, еквівалентну 2 мільйонам євро) у районах, наближених до зони бойових дій, на звільнених територіях, а також на важкодоступних та малонаселених територіях.

500 млрд грн не задекларованих податків. Після проробленої роботи може бути десь 420−430 млрд грн. Нагадаємо, Гетманцев розповів , скільки коштує бюджету тіньова економіка. В Україні на початку цього року в тіні знаходилосьПісля проробленої роботи може бути десь 420−430 млрд грн.

За його словами, якщо порівняти надходження від ПДВ за 8 місяців 2021 року з надходженнями за аналогічний період 2024 року, то вони зросли на 73%.

Довідка Finance.ua:

Станом на 1 жовтня 2024 року загальна сума вкладів фізичних осіб у банках України склала 1 325,7 млрд грн, що на 24,7 млрд грн більше за аналогічний показник на 1 вересня. Про це повідомляє Фонд гарантування вкладів фізичних осіб.

Розподіл вкладів за розмірами показує, що 48,24% суми вкладів припадає на депозити понад 600 тис. грн. Більшість вкладів (69,2%) є на умовах до запитання, тоді як строкові вклади займають 30,8%, з найбільшою часткою на період до трьох місяців.

Протягом вересня обсяг банківських вкладів у національній валюті зріс на 0,5% (+8,7 млрд грн) і досяг 1 696,7 млрд грн. Про це написав народний депутат Данило Гетманцев, голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики, аналізуючи стан фінансового ринку.

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