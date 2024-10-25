У керівництві податкової виявили 17 осіб із інвалідністю: після перевірки 16 із них звільнилися — Finance.ua

У керівництві податкової виявили 17 осіб із інвалідністю: після перевірки 16 із них звільнилися Сьогодні 17:20 — Казна та Політика

У керівництві податкової виявили 17 осіб із інвалідністю: після перевірки 16 із них звільнилися

У Державній податковій служби провели перевірку посадовців, які оформили інвалідність після 24 лютого 2022 року. Після перевірки 16 з 17 людей звільнилися.

Про це повідомив голова комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

За його словами, Державна податкова служба за два дні перевірила матеріали щодо керівництва, зокрема регіонального, на наявність інвалідності. Загалом таких чоловіків виявилось 17, з них лише один отримав інвалідність через поранення на фронті.

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«15 осіб прийняли вольове та чесне рішення залишити службу. Однак, один діяч вирішив цього не робити в надії на зв’язки з „кимось у владі“. Мова йде про Чернігів», — написав Гетманцев.

Він зазначив, що якщо посадовець, про якого йдеться, не звільниться, він звернеться до правоохоронців та оприлюднить його ім’я. За пів години Гетманцев написав, що «питання закрите» — з податкової звільнилися 16 посадовців.

Нагадаємо, ДБР 4 жовтня викрило керівницю Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяну Крупу на незаконному збагаченні у великих розмірах, можуть бути причетними інші члени родини. Під час обшуків знайшли готівки в еквіваленті $6 млн.

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Як установило попереднє розслідування громадського «Центру протидії корупції», фальшиву інвалідність з подальшою постійною виплатою пенсій мають прокурори не лише на Хмельниччині, а й на Харківщині, Сумщині, Дніпропетровщині.

Генеральний прокурор України Андрій Костін 22 жовтня написав заяву про звільнення. Того ж дня Володимир Зеленський провів засідання Ради національної безпеки і оборони щодо ситуації з МСЕК і зловживань посадових осіб державних органів з отриманням інвалідності. Також президент підписав указ № 732/2024, яким з 31 грудня 2024 року медико-соціальні експертні комісії будуть ліквідовані.

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